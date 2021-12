Elden Ring: un rumor suggerisce un nuovo network testing

Notizie incredibili arrivano dal web: è emersa una nuova voce che suggerisce che Elden Ring terrà presto un nuovo Network Test prima della sua uscita a febbraio. Questa sarebbe la seconda beta che il titolo di azione-avventura ha avuto, con il primo test che è emerso solo il mese scorso. E mentre la natura traballante di questa voce lo rende qualcosa in cui non dovresti ancora riporre le tue speranze, la situazione che è stata delineata sembra molto plausibile. Secondo un nuovo thread su 4chan, l’editore Bandai Namco annuncerà presto un nuovo Open Network Test per Elden Ring durante i The Game Awards la prossima settimana. A differenza del precedente Network Test, però, questo sarebbe aperto a tutti i giocatori e si svolgerebbe in un locale diverso rispetto alla precedente fase beta. La voce continua affermando che questa nuova demo si svolgerà tra il 10 e il 12 dicembre. Inoltre, sarebbe disponibile solo su piattaforme Xbox e PlayStation, con quelle su PC tralasciate ancora una volta. Come accennato, vale la pena prendere questa voce associata a Elden Ring con le pinze. Poiché la fonte di questa presunta informazione proviene da 4chan, non c’è modo di verificare quanto possa essere legittimo. E mentre 4chan è stata una fonte di perle accurate in passato quando si tratta di videogiochi in arrivo, è sempre un posto molto discutibile per raccogliere nuove informazioni. Detto questo, ciò che è stato espresso qui non è così inverosimile. Sebbene FromSoftware e Bandai Namco non abbiano attualmente dichiarato se si svolgeranno o meno nuovi test di rete prima del lancio di Elden Ring, non è insolito vedere più beta per molti titoli prima del loro eventuale arrivo. In quanto tale, c’è la possibilità che questo possa essere molto accurato. Per quanto riguarda Elden Ring, il gioco uscirà il prossimo anno il 25 febbraio per piattaforme PlayStation, Xbox e PC.