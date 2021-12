Fortnite: l’evento The End preannuncia il Capitolo 3

Oramai lo sappiamo tutti. La fine sta arrivando per Fortnite Capitolo 2. Il grande evento che verrà tra poco segnerà un nuovo capitolo per il gioco e ci lasceremo alle spalle tutto ciò che è uscito. L’attesa è alle stelle e tutti sono curiosi di vedere cosa riserverà la Epic Games per questo grande finale. Sui vari canali Twitch dei content creator sarà possibile assistere in diretta, e ricordatevi che purtroppo non si ripeterà tale avvenimento, quindi cercate di esserci. Naturalmente, non sappiamo molto su ciò che l’evento comporterà al di là delle ragionevoli ipotesi di anni di eventi simili e avvenimenti attuali nella storia. Il nostro riepilogo della storia di Fortnite Stagione 8 espone tutti i fatti come li conosciamo, ma nessuno al di fuori di Epic sa come andrà a finire. Dato che questa è la fine non solo della stagione, ma anche dell’intero capitolo, è lecito ritenere che una nuova isola sia in arrivo su Fortnite, proprio come il capitolo 2 ha visto la scomparsa di Atena e il successivo arrivo di Apollo. La nuova isola, che si dice si chiami Artemis, sarà probabilmente molto diversa da quella che abbiamo visto prima, perché questa è l’aspettativa che Epic si è prefissata ormai, quattro anni dopo l’enorme esperimento di live-service che è Fortnite. In effetti, un trailer trapelato per il prossimo passaggio di battaglia rivela molti nuovi contenuti, inclusi effetti meteorologici, nuova fisica come lo scorrimento e l’abbattimento degli alberi in modo più realistico e altro ancora. Il Capitolo 3 è alle porte, e con esso, un nuovo Fortnite sta per essere annunciato, ed è interessante vedere come Epic Games sia riuscita a mantenere così costante il gioco in questi anni duri e difficili pieni di competizione brutale. L’evento inizierà alle 22:00 in punto, quindi non perdetevelo per nessuna ragione al mondo.