Virtua Fighter 5 Ultimate: un nuovo aggiornamento porta Yakuza

Sega ha annunciato il contenuto scaricabile di Virtua Fighter 5 Ultimate legato alla serie di Yakuza, e il pacchetto si chiama: Yakuza Series Collaboration Pack, e verrà lanciato l’8 dicembre. Il pacchetto di contenuti scaricabili include:

Elementi di personalizzazione del personaggio (circa 650).

Tipi di costumi dei personaggi (19 in totale).

Costumi dei personaggi della serie Yakuza (19 in totale).

Musica di sottofondo della serie Yakuza (20 tracce in totale).

Tracce musicali di Virtua Fighter 3 (20 tracce in totale).

Adesivi spettatore (40 in totale).

Insomma, parliamo di qualcosa di veramente grosso. SEGA è riuscita a legare i suoi due franchise in un modo singolare ed unico per poter espandere la potenziale clientela di entrambi i prodotti. Coloro che conoscono Virtua Fighter darà uno sguardo a Yakuza, e viceversa, avendo così una grande copertura su entrambi i fronti. Sebbene da molti non venga visto come un buon titolo, Virtua Fighter 5 Ultimate è comunque il capitolo più eccitante del franchise di SEGA, e seppur abbia forte competizione come Super Smash Bros Ultimate e Street Fighter, non bisogna mancare di rispetto alla sua notorietà. La commercializzazione di Yakuza Series Collaboration Pack è prevista per la giornata di mercoledì 8 dicembre. Nell’annunciare il nuovo DLC di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, SEGA ricorda che il picchiaduro è disponibile “gratuitamente” per gli abbonati a PlayStation Now.