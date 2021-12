Halo Infinite: il multiplayer offrirà molto più playlist a breve

Il multiplayer di Halo Infinite è stato elogiato da parte della critica e dei giocatori. Ma niente è mai perfetto, e così anche il multiplayer del gioco ha bisogno di affrontare una serie di problemi che i giocatori hanno segnalato. 343 Industries sta già lavorando per risolvere alcuni di questi, come la progressione del Battle Pass o i problemi con i cheater. Un altro problema che molti hanno sollevato è la mancanza generale di playlist nel gioco e anche questo è qualcosa su cui lo sviluppatore sta lavorando attivamente.

Prendendo di recente su Twitter, il community manager John Junyszek ha detto che in risposta al feedback dei giocatori, 343 Industries sta lavorando per aggiungere più playlist al gioco. Tre playlist sono attualmente in lavorazione e saranno aggiunte più avanti nel mese di dicembre, prima della fine dell’anno. Junyszek ha spiegato che la compagnia userà gli eventi futuri per testare nuove modalità e poi aggiungerle alle playlist, mentre lo sviluppatore monitorerà e regolerà le playlist esistenti in base al feedback dei giocatori.

Nel frattempo, anche la campagna single player di Halo Infinite è dietro l’angolo, e sarà lanciata per Xbox Series X/S, Xbox One e PC l’8 dicembre.

Let's talk about Halo Infinite playlists!

We've been reading your feedback, and we're working on plans to add Fiesta, Tactical Slayer (SWAT), and Free-For-All playlists as we speak. They won't land by Dec 8, but the team is pushing to get them in before the end of year 👊

— John Junyszek (@Unyshek) December 3, 2021