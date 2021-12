The Game Awards 2021: tutto quello che c’è da sapere sull’evento

Siamo entrati nella settimana dei tanto attesi The Game Awards 2021 (qui trovate il sito ufficiale dei TGA 2021), l’evento che si tiene con frequenza annuale dal 2014 e ideato dal giornalista canadese Geoff Keighley, che ne è anche il presentatore principale. L’edizione di quest’anno si terrà al Microsoft Theater di Los Angeles la notte tra il 9 e il 10 dicembre (per noi italiani). L’orario ufficiale dell’inizio dello show è stato fissato per le 01:30 italiane.

Durante la serata di premiazione si alterneranno diversi presentatori, tra cui Reggie Fils-Aime, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e tanti altri ospiti. Nel corso della cerimonia, oltre alle premiazioni delle tante categorie in gara, assisteremo a decine di World Reveal,tra nuovi giochi annunciati, trailer e gameplay. Ormai i The Game Awards sono infatti diventati un evento tanto atteso proprio per la presenza dei tanti publisher e team di sviluppo pronti a sfruttare tale vetrina come palco per poter mostrare i loro ultimi lavori. E il buon Geoff ha già annunciato che assisteremo ad un reveal molto importante, senza però svelarne l’identità.

Come detto prima, le categorie in gara sono veramente tante, ma ovviamente quella che attirerà i riflettori su di sé è sicuramente quella legata al Game of the Year 2021. Ecco i 6 giochi candidati:

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Noi di GamesVillage ovviamente seguiremo i The Game Awards 2021 in diretta sul nostro canale Twitch. Vi sveleremo il nostro programma nella giornata del 9 dicembre, quando sapremo con certezza quale sarà l’orario d’inizio ufficiale dello show. Come sempre, ci aspettiamo in tanti per seguire in nostra compagnia l’evento e trascorrere insieme a noi questa lunga nottata. Gli spettatori potranno utilizzare a chat del canale per interagire e commentare insieme a noi i TGA2021, con i migliori commenti che verranno mostrati su schermo durante il livestreaming.