Fortnite: ecco la panoramica del nuovo trailer italiano del Capitolo 3 “Sottosopra”

Nel corso della giornata di ieri, i giocatori di Fortnite hanno preso parte ad un live event molto interessante, titolo battle royale free to play, disponibile attualmente su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e dispositivi mobile. Insomma, sembra che questo titolo sia del tutto immortale, ed Epic Games è sempre pronta ha svelare nuovi modi per far felici i giocatori.

Infatti, proprio nel corso delle recenti ore, l’azienda ha pubblicato un nuovo trailer panoramico del Capitolo 3 del gioco, intitolato “Sottosopra”. Nel video, disponibile in calce alla notizia, oltre ad ammirare le skin come quella di Spider-Man e Marcus Fenix di Gears of War, i giocatori possono notare alcuni luoghi nuovi nella mappa di gioco, come il Daily Bugle, preso ovviamente dall’universo di Spider-Man e implementato all’interno di Fortnite. Ecco la descrizione del trailer dedicato al gioco: