Halo Infinite Recensione: l’infinita bellezza di Master Chief

Spara, combatti, avanza. E poi ancora. E ancora. La verità è che non c’è molto altro da fare, su Zeta Halo. Si combatte, dall’inizio alla fine. E si combatte per una causa, per un credo, si combatte per amore, per onore e per orgoglio. Lo sa John, l’ultimo degli Spartan, e lo sanno gli Esiliati, la nuova fazione in odore di razze Covenant che affolla la superficie del misterioso anello. Lo sa anche il videogiocatore che, dopo pochi minuti, avrà già acquisito consapevolezza e abilità. Inutile perdere tempo alla ricerca di attività secondarie e di elementi da “open world” moderno. Halo Infinite è un First Person Shooter nel senso più classico del termine, nel senso migliore. Nel senso che 343 Industries, dopo un decennio di esperimenti, supera complessi e pregiudizi confezionando il suo miglior Halo, uno dei migliori Halo di sempre. Nel senso che Halo Infinite è un capolavoro!

Halo Infinite: i sussurri

Se potessi, cosa cambieresti della tua vita? La domanda, ricorrente, apre e chiude un impianto narrativo solido, quasi maestoso, che mette a dura prova l’emotività del videogiocatore cresciuto e pasciuto in quell’universo creato due decenni prima da Bungie, poi sviluppato nei capitoli principali e, ancora, rimpolpato attraverso altri media ed enciclopediche raccolte. Raccogliendo il filo interrotto in Halo Wars 2 prima ancora che nel controverso Guardians, Halo Infinite racconta della morte e della rinascita di Master Chief, sconfitto dal rinnegato Atriox e lanciato, privo di sensi, nello spazio profondo. Halo Infinite riprende il racconto quando lo spartan, ridotto a detrito, viene raccolto sul malandato pelican su cui si nasconde il pilota Echo-216, certo di aver trovato, in John-117, un’ancora di salvezza, ma anche un modo sicuro e veloce per tornare a casa, per riabbracciare la sua famiglia. Non sarà così. Master Chief, ancora una volta, ha una missione. Quella di esplorare Zeta Halo, ripulirlo dagli avamposti degli Esiliati e ricostruire, in un lungo e drammatico processo di recupero di ricordi e raccolta di dati, quello che è accaduto nei mesi precedenti: dalla sconfitta dell’Unsc al piano degli esiliati guidati da Atriox ed Escharum. Master Chief, ancora una volta, ha una missione. Trovare Cortana, trovare se stesso.

Non è facile raccontare l’epicità della nuova avventura di John senza correre il rischio di inciampare in spoiler narrativi o sgradite anticipazioni. Bisogna porre dei paletti, alcuni per altro già fissati da Microsoft a difesa della sua produzione. Così come bisogna, da parte del lettore, compiere uno sforzo di fiducia verso gli sceneggiatori di 343 Industries. Quasi un atto di ingiustificata fede verso chi, dopo aver raccolto il retaggio di Bungie, non sempre si era dimostrato all’altezza. Eppure, chi sbaglia non solo paga, ma impara dai suoi errori. La storia della campagna single player di Halo Infinite è avvincente, appagante, ben ritmata e recitata. È una storia di vendetta e redenzione, di amore incondizionato e di paure nascoste. È una storia di personaggi ben scritti, carismatici, “umani”, e poco conta il loro DNA alieno, le cui azioni sono sempre fortemente motivate. È una storia, pure, enormemente rispettosa di quel già citato universo made in Bungie, ma che non rinuncia a fornire nuovi spunti e, perché no, nuove soluzioni. L’inedita loquacità di Master Chief, in tal senso, aiuta a scolpire una figura più complessa del silenzioso eroe dalla corazza verde mosso dagli ordini imposti e poi filtrati da una delicata intelligenza artificiale. Anche il ruolo di Cortana viene ridisegnato, sin dalle prime ore di gioco, attraverso la nuova IA denominata Arma. Un espediente, ma non solo, che ha permesso di tracciare un esclusivo rapporto tra lo spartan e la sua “protesi”. I dialoghi tra Master Chief e Arma si lasciano alle spalle alcune ingenuità enfatizzate in passato, esaltando, piuttosto, le personalità contrapposte dei due personaggi. Arma non è Cortana. È ingenua, curiosa, svampita. Impreparata. Arma è adorabile. E i suoi dubbi, le sue domande, si riflettono, spesso, in quelle del videogiocatore, magari impegnato nella raccolta di ricordi passati, piuttosto che nella prima conoscenza di un nuovo mondo. A guidare John e la sua IA saranno, così, centinaia di sussurri. Prima solo accennati e, man mano, sempre più forti, violenti, importanti. Fino alla fine, fino alla verità, fino a quando i misteri di Zeta Halo, il nuovo pianeta, non saranno davvero svelati.

La guerra

Non un open world, ma un’open map. La definizione circa la struttura di Halo Infinite, rivendicata da 343 Industries nelle travagliate fasi pre-lancio, trova conferma a margine di una prova lunga meno di una settimana, in cui la mappa di gioco è stata esplorata in lungo e largo. Piuttosto che pensare ad un moderno free roaming, Infinite si avvicina più ad altri titoli comunque “aperti” come Metal Gear Solid V. Il nuovo pianeta artificiale funge così da Hub che mette in collegamento altre zone, altre “isole”: una sorta di arcipelago con dei confini invero piuttosto sfumati, superabili attraverso un sistema di progressione che, al netto di un titolo fortemente “Story Driven”, consente poche variazioni sul tema. Terminato il prologo, che ha una struttura ludica blindata”, l’approdo su Zeta Halo, i suoi panorami, il suo orizzonte, può ingannare il videogiocatore, lasciando covare l’illusione di una mappa liberamente esplorabile sin da subito. Vero, ma solo in parte. L’anello è, ormai da tempo, prigioniero dell’esercito degli esiliati, i cui insediamenti insistono in diversi e strategici punti. Ripulire basi e campi dai nemici serve, così, a liberare una zona, poi rivendicata dalle forze Unsc, e renderla punto di partenza per una nuova fase di conquista. Tassello dopo tassello, utile anche per attivare i punti di viaggio rapido, lo scacchiere si compone un po’ alla volta, donando ad Halo Infinite una serie di livelli che, tra missioni principali e secondarie, costituiranno uno dei 14 capitoli previsti dalla sceneggiatura. In questo contesto, assume una particolar importanza il level design di questi “micro mondi”, dove i programmatori si sono divertiti a disegnare situazioni solo in apparenza casuali, eppure abilmente studiate per esaltare il combattimento. Come specificato in attacco, Halo Infinite è uno sparatutto classico, quasi “old-school”, con orde di nemici vomitate addosso al Master Chief di turno costretto ad elaborare in tempo reale approcci sempre diversi. Ogni combattimento, in Infinite, rappresenta una incessante serie di tentativi e fallimenti, dove l’abilità di sparo deve, per forza di cose, venire a patti con le possibilità offerte, prima ancora che dalle specialità in dote allo Spartan, al design di una determinata “stanza”. Che si tratti di ambienti aperti o chiusi, poco importa. Prendendo a modello la difficoltà predefinita dal titolo, John dovrà reinventarsi a seconda delle tipologie di nemici, delle armi a disposizione sul campo di battaglia, del numero di munizioni disponibili per uno specifico arsenale.

Magari, dei veicoli presenti o meno in quella determinata area. Ogni battaglia, in Infinite, è un continuo reinventarsi dove è sconsigliato, oltre che poco divertente, cercare punti sicuri. L’unica comfort zone accettata e anzi incentivata dal design è quella custodita all’interno dell’onnipresente rampino, più di altri gadget essenziale nella lettura e quindi nel superamento dei livelli. Il rampino permette di muoversi velocemente e, altrettanto rapidamente, raggiungere punti altrimenti inaccessibili. Il rampino, anche, consente di afferrare al volo un’arma lasciata cadere dal nemico, piuttosto che posizionata su una piattaforma. Il rampino, infine, è, insieme, la migliore soluzione di attacco e pure di fuga, perché, come e più degli altri “giocattoli” in dote a Chief, potenziabile in maniera drammatica. L’introduzione del gadget è, a conti fatti, la chiave di volta del nuovo capitolo, perché è attorno al suo utilizzo e alle possibilità offerte che ogni livello, ogni combattimento, è stato pensato. Ecco, allora, che nell’ovvio gioco dei paragoni spunta fuori il nome di Doom, quello del 2016, dove la scelta alle volte imposta dell’arma, ma anche delle tempistiche dell’ingaggio e delle sue evoluzioni, diventa cardine della riuscita della battaglie, oltre che dall’appagamento che ne deriva. Ben venga, allora, il ritorno di quello “shooting” magari poco raffinato, ma ben differenziato per sensazioni ed effetti, finalmente abbastanza maturi da liberarsi della sacra combo granata-fuoco-gomitata. Ben venga, pure, quell’IA avversaria tanto variegata, quanto impegnativa. Non sempre, forse, particolarmente intelligente, ma sempre furiosa, quasi asfissiante. Le “orde”, di questo si tratta, si riversano sulla mappa senza sosta e sono loro, fino agli ultimi istanti di gioco, a dettare i tempi del godimento, croccante e saporito, che regge le solidissime basi del gameplay di Halo Infinite.

L’anello

Ci sono volute circa 30 ore per veder scorrere i titoli di coda. Questo al netto di diverse missioni secondarie, affrontate un po’ per necessità quando fondamentali per creare nuovi insediamenti e recuperare punti abilità, un po’ per mettere alla prova lo stesso anello artificiale sul fronte dell’esplorazione. Ecco, di certo Halo Infinite non è quel gioco “pieno di cose da fare”. Anzi. Messo alla corda, Zeta Halo mostra tutti i limiti di una mappa piuttosto “vuota” di attività, extra o segreti. Un vero peccato perché, probabilmente, sarebbe bastato poco per farcire una torta a cui, forse, manca solo la ciliegina. Un esempio su tutti: dopo la conquista di una base, il nostro Master Chief decide di raggiungere, a piedi, il prossimo hot spot segnalato a circa un chilometro. Durante la “passeggiata” ci imbattiamo in una sorta di fiumiciattolo. Seguendolo, arriviamo al cospetto di una suggestiva cascata. Anni di mondi aperti ci hanno insegnato che sì, dietro lo scorrere dell’acqua ci sarà sicuramente qualcosa. Una grotta, una caverna, magari un nucleo Spartan per potenziare la nostra corazza. E invece, nulla di nulla. È realmente possibile superare la cascata, ma dietro di essa, a parte una piccola e stretta nicchia, non c’è davvero niente. Ecco, di situazioni come queste, su Zeta, se ne registrano parecchie. Quasi che il pianeta, nonostante gli anni di sviluppo, sia un enorme teatro di posa sicuramente funzionale ai combattimenti, eppure privo di vita. C’è un senso di solitudine piuttosto persistente, su Zeta Halo. Sembra quasi che lo stesso pianeta voglia farci capire che no, non siamo noi i padroni di casa. Che no, non sempre quella collina vista sulla linea di orizzonte e poi finalmente raggiunta abbia qualcosa da raccontare, da condividere. E allora, ecco che la ricerca dei già citati nuclei, necessari per potenziare l’efficienza dei gadget, del rampino e della resistenza della corazza, diventa poco stimolante. Nulla, neppure, possono i log audio lasciati sparsi un po’ qui e un po’ lì, per quanto il loro ascolto aggiunga frammenti importanti nella ricostruzione di una lore comunque complessa. Se non altro, ad una flora e ad una fauna così poco interessante, si contrappone una popolazione “civile” di tutt’altro livello. Il “bestiaro” di Halo Infinite è una sorta di nazionale dei Covenant, con le truppe di Esiliati dipinte da millemila razze e colori, grugniti, armature, comportamenti sempre diversi. Una meraviglia visiva che esplode, letteralmente, durante i combattimenti più accesi, quando i particellari che affollano lo schermo non compromettono, mai e poi mai, la leggibilità di quanto sta accadendo. Se Zeta Halo, anche sul fronte dell’illuminazione, è forse un po’ “piatto”, specie negli esterni, chi lo vive e lo rivendica è di tutt’altro livello, in una sorta di sublimazione, anche artistica, dell’idea originale di Bungie. Alla fine, non è l’anello il vero protagonista, né, tantomeno, Master Chief o le sue nemesi, comunque abili nel ritagliarsi momenti di effimera gloria nelle diverse e più o meno riuscite boss battle. A rubare la scena, oggi come e più di ieri, è quell’intero universo nato 20 anni fa e, finalmente, cristallizzato non solo in concetto, ma anche in splendida forma.

In fondo, se dal fallimentare reveal del 2020 di acqua, sotto i ponti costruiti dagli Esiliati, ne è passata diversa, i miracoli dello SlipSpace Engine sono tutti nelle sue prestazioni, praticamente incrollabili in versione Xbox Series X. L’unica modalità disponibile coniuga un orizzonte visivo importante ad un frame rate inciso nella pietra dei 60 fotogrammi al secondo senza mai alcuna incertezza e, ad occhio, costantemente ancorato ai dettami del 4K. Se qualche sacrificio c’è stato, almeno in termini di dettaglio, è probabilmente riconducibile alla natura cross gen della produzione chiamata non solo a “girare” su Xbox One, ma addirittura ad unificare il tutto sul fronte multiplayer. Per questo, la versione One testata, pure, su One X è praticamente miracolosa. Sulla mid gen Microsoft sono disponibile due opzioni video, ma ci sono pochi dubbi sulla “vittoria” della modalità prestazioni che, solo in rarissimi casi, presta il fianco a sporadici rallentamenti, piuttosto che a fenomeni di pop in o texture in risoluzione evidentemente bassa. La sensazione è che l’anno di sviluppo in più concesso a 343 Industries abbia enormemente giovato alla produzione, estremamente pulita, priva di bug o magagne di alcun tipo. Ed è una sensazione vivida se alle lodi della campagna in single player si aggiungono quelle già spese, solo pochi giorni fa in sede di anteprima, sulla modalità multiplayer. Non sappiamo se il Day One porterà in dote altre mappe alle poche ad oggi presenti. Quel che sappiamo è che, già in questa primitiva forma, la modalità funziona in ogni sua forma, concedendo critiche, in parte già ammortizzate, al sistema di progressione del Battle Pass. La domanda, a questo punto, e se sia nato prima l’uovo, la campagna in single player, o la gallina, ovvero il multiplayer, visto che le due parti, se pur con approcci diversi, condividono pienamente un “gunplay” e delle dinamiche che, lo ripetiamo, sembrano non avere rivali sul mercato. Se è vero che Halo Infinite, di nuovo, è un First Person Shooter di stampo classico, ci pare altrettanto veritiero sbilanciarci su un altro concetto. Ovvero, che sia il miglior FPS sul mercato sotto diversi punti di vista. Una produzione sontuosa, rifinita, splendidamente raccontata e, infine, maestosamente musicata, per una colonna sonora che, complice l’eccellente doppiaggio in italiano pronto ad impreziosire le notevoli cinematiche, saprà sempre accompagnare battaglie e racconti. Sussurri ed emozioni. Ricordi e nuove certezze. Si spara, si combatte e si avanza, in Halo Infinite. Non c’è molto altro da fare e neppure da dire, per quello che, abbiamo finito gli aggettivi, è probabilmente il miglior titolo Microsoft dell’ultimo decennio.

Piattaforme: Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Sviluppatore: 343 Industries

Publisher: Microsoft

Halo Infinite è un colossal, un inno al gameplaye al level design. Non è perfetto e, anzi, è destinato a raccogliere critiche sulla qualità di una mappa poco incline all’esplorazione certificando, questo sì, un DNA lontano anni luce dai dettami imposti dall’open world moderno. L’abilità di 343 Industries è stata quella di lavorare per sottrazione, raccogliendo le critiche degli utenti e, finalmente, il retaggio di Bungie e di tanti altri prodotti che hanno caratterizzato in positivo il mercato dell’ultimo decennio. Halo Infinite è una splendida avventura. Ed è tutt’altro che finita.