Legends of Runeterra: ecco il trailer di Rumble

Un grande genio e scienziato sta per arrivare su Legends of Runeterra, il gioco di carte di Riot Games, in occasione dell’arrivo della nuova espansione di Magic Misadventures. No, non stiamo parlando di Heimerdinger, anche se effettivamente non avreste tutti i torti, ma di Rumble, uno yordle inventore la cui passione per i mecha e combattimenti lo ha reso un certo tipo nelle arene di Noxus. Il cambiamento che hanno fatto alla sua storia è curioso, considerando che prima di questo annuncio non c’è mai stata alcuna storia riguardante lo yordle nella capitale di Noxus prima d’ora, ma anzi a Shurima, dove Rumble risolveva delle questioni personali. In ogni caso, è un bene vedere un campion abbastanza dimenticato su League of Legends avere una certa notorietà anche su Legends of Runeterra. Rumble sarà un campione mechayordle di costo 4 con un’abilità particolare. Quando entra in gioco, si può scegliere di scartare fino a 3 carte contemporaneamente, e così facendo si donano buff permanenti a Rumble, come:

1 carta: Impatto.

2 carte: Attacco rapido.

3 carte: Scudo magico.

E la sua condizione di aumento di livello si baserà sull’infliggere 12 danni agli avversari. Una volta salito di livello, Rumble guadagna +1 +1 e la sua abilità cambia, dicendo:

“Quando infliggi danno al nexus nemico, crea un mechayordle causale nella tua mano. Se ne hai già uno, conferisci +1+1 a tutti i mechayordle nella tua mano e riduci il loro costo di 1”.

Insomma, abbiamo un campione che sinergizza splendidamente con i mechayordle, e la sua capacità di avere fino a 3 abilità differenti già dal primo utilizzo rende Rumble pericoloso in qualunque parte della partita, specialmente all’inizio. Mancano tre giorni all’uscita di Magic Misadventures, e molto probabilmente questo martedì uscirà il trailer di Ahri, l’ultimo campione mostrato nel trailer di lancio dell’espansione, e possiamo immaginare che sarà legata a Ionia e la sua parola chiave sarà legata ai vastayah.