George RR Martin: l’autore è stupito di tutti gli spin-off del Trono di Spade

Mentre House of the Dragon sta sicuramente accadendo, George RR Martin ha parlato di quanti spin-off sono stati pianificati per la serie del Trono di Spade, ed è davvero sorpreso. Come riportato da Indiewire, durante un’intervista per il libro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, l’autore del franchise fantasy ha ammesso di essere rimasto sorpreso nell’apprendere quanti spin-off fossero, contemporaneamente, in lavorazione. Mentre Martin era a conoscenza di due idee per la serie, ha descritto come “ha scoperto improvvisamente che avevano messo in moto quattro prequel” con quattro scrittori diversi. Martin ha continuato confermando che, a un certo punto, ha “incontrato tutti e quattro gli scrittori”, per creare delle idee. Elaborando su cosa trattassero le quattro serie, Martin ha detto che una era House of the Dragon (allora intitolata Dance of the Dragons) e un altro era Dunk and Egg, che è attualmente ancora in produzione attiva. Di seguito, vi mostriamo il commento di George RR Martin stesso sulla questione:

“Ho scoperto all’improvviso che avevano messo in moto quattro prequel. L’idea della ‘Danza dei draghi’ era solo una di queste. E le altre tre erano idee venute da altre persone che immagino avessero letto i miei libri o avessero dei documenti alla HBO. Non gli piaceva l’idea di “Dunk and Egg” perché avevano familiarità con le novelle – qualcuno lì le aveva lette – ma era troppo morbido, ma rispondevano alla “Dance of the Dragons” idea. Mi ha sorpreso, lo ammetto. Non ne avevo mai sentito parlare prima. Pensavo che saremmo andati avanti con uno, con uno sviluppo, con quello che ho proposto loro, il “Dance of the L’idea dei draghi. Ho incontrato tutti e quattro gli scrittori. Sono venuti a Santa Fe, nel New Mexico, dove vivevo, e ho avuto incontri con loro, ho discusso la loro idea, ho tenuto seminari, ho cercato di rispondere a qualsiasi domanda e sono felice del risultato che abbiamo trovato”.