Apex Legends Global Series: cancellati i playoff LAN

Dopo la notizia delle cancellazioni di diversi eventi LAN, tra cui le BLAST Premier World Finals di Counter-Strike Global Offensive, è stato annunciato dal publisher Respawn Entertainment, in particolare da Apex Legends Esports, che i playoff delle Global Series saranno un evento online, in seguito all’aumento dei casi di COVID-19.

Nonostante ci fosse l’intenzione di voler svolgere i playoff come un evento online con tanto di stadio e spettatori, secondo quanto dichiarato, per non mettere a rischio la salute dello staff nell’evento e dei giocatori, Respawn Entertainment ha deciso di rendere l’evento online. La scelta è stata molto contestata da alcuni giocatori e molti membri della community, in quanto secondo loro sarebbe stato possibile rendere i playoff un evento a porte chiuse, quindi senza spettatori, pur mantenendolo LAN.

I playoff dell’Apex Legends Global Series ritorneranno quindi al suo format originale, con dei tornei regionali online, almeno per lo Split 1 della stagione, con la speranza che possa diventare finalmente l’evento esportivo internazionale a cui ambiscono i fans e gli organizzatori.

I cambiamenti nell’organizzazione del torneo hanno anche portato ad una modifica del format. I playoff dello split 1 si divideranno in cinque tornei indipendenti, i 20 migliori team della regular season di ogni regione si sfideranno in una serie di partite al meglio di 1, inoltre il montepremi totale di 1 Milione di dollari si dividerà tra i cinque tornei regionali di Europa, Nord America, Sud America, Asia Pacifica Nord e Asia Pacifica Sud.

Parteciperanno comunque alla competizione tutte le 40 squadre previste, comprensive di coloro che si sono aggiudicati la qualificazione tramite gli eventi regionali. Respawn si è scusata ufficialmente con tutti i partecipanti e fans, dichiarando nell’annuncio ufficiale:

La nostra priorità è proteggere i concorrenti, i nostri dipendenti, lo staff e i partner organizzatori del torneo, e i nostri fans. Continueremo a monitorare la variante Omicron del Covid-19, riesaminare le restrizioni sui viaggi di ogni paese, e informarvi delle direttive dei nostri ufficiali sanitari.

Tutti gli aggiornamenti sul torneo e sull’evento reso online saranno disponibili nella sezione Esports di GamesVillage.