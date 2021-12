Halo Infinite: guida ai migliori consigli per vincere nel multiplayer

La beta dedicata ad Halo Infinite è stata resa disponibile da diversi giorni da 343 Industries, dove per i 20 anni di Xbox e per il brand con protagonista Master Chief, sviluppato inizialmente da Bungie e poi portato successivamente dalla compagnia già citata, ha annunciato proprio a sorpresa questo rilascio anticipato della componente multiplayer legata all’opera. In questi giorni, tantissimi giocatori si sono buttati nella mischia per cercare di farsi valere nelle modalità presenti nel prodotto, grazie alle quali hanno dato modo di vedere come 343 Industries abbia lavorato sull’online dedicato ad Halo Infinite. Tra alti e bassi, soprattutto una progressione del Battle Pass decisamente disastrosa e altro, possiamo dire che siamo rimasti soddisfatti della componente multiplayer del titolo. D’altro canto, alcuni giocatori hanno fatto e stanno facendo fatica ad ambientarsi, ed è qui che entriamo in gioco proprio noi della redazione di GamesVillage. Infatti, grazie a questa pratica guida, vi insegneremo alcuni trucchi che decisamente faranno al caso vostro e che potrebbero fare la differenza. Non perdiamoci in ulteriori convenevoli, ed andiamo a scoprire quali sono i metodi migliori per riuscire a migliorare nel multiplayer di Halo Infinite.

Halo Infinite: Mettete il FOV al massimo

Se siete soprattutto dei PC gamer incalliti, saprete benissimo che cosa sia il FOV o campo visivo in italiano. Per coloro che non lo sapessero, il Field of View è un’impostazione generalmente usata su PC, ma anche su console si sta espandendo questa feature, grazie alla quale possiamo estendere il campo visivo del nostro schermo. Infatti, proprio in questo paragrafo, ho voluto mettere un video cosicché possiate vedere nel dettaglio tale opzione. Ebbene, tornando a noi, ovviamente vi consigliamo di metterlo al massimo poiché avrete un angolo visivo più ampio e di conseguenza potrete vedere meglio i vostri nemici che proveranno a “rushare” sulla vostra posizione per uccidervi. Insomma, con questa opzione messa a 120 anziché a 65 avrete sicuramente un netto vantaggio contro gli avversari.

Halo Infinite: Provate a sparare senza mirare

Ok, uno degli aspetti che contraddistingue Halo Infinite da qualsiasi altro sparatutto in prima persona come Call of Duty, Battlefield, Titanfall e tanti altri risiede nel suo gunplay decisamente solido, appagante e molto competitivo. Infatti, rispetto agli competitor già citati, in Halo Infinite non dovrete necessariamente mirare per riuscire a buttare giù con alcuni colpi ben assestati i vostri nemici. Anche perché, con alcune armi come i fucile da cecchino, non ci sarà il cosiddetto “flinch”, termine usato per indicare il barcollamento dell’arma da fuoco, ma in Halo Infinite non appena subirete danno il mirino si toglierà in maniera automatica. Detto ciò, io vi consiglierei di affrontare la maggior parte dei vostri scontri a fuoco senza mirare. Provate a seguire questo consiglio e vedrete che col tempo riuscirete ad effettuare dei colpi alla testa senza necessariamente mirare con le armi classiche.

Prendete i gadget

Un altro aspetto che va necessariamente preso in considerazione se volete dominare i vostri avversari sono i gadget, speciali oggetti che vi salveranno da non poche situazioni. Ovviamente ci sono i classici della serie Halo come il sovrascudo e l’invisibilità, ma ne avremo di nuovi come il rampino, i propulsori e tanti altri da scoprire, magari una volta finito il periodo di beta, 343 Industries potrebbe rivelarci delle sorprese inaspettate. Tornando a noi, è importante cogliere l’attimo quando utilizzeremo un gadget, specialmente il rampino, grazie al quale ci permetterà di salvare la pelle se saremo gravemente feriti oppure qualora vorremmo catapultarci addosso ad un nemico per sferrargli un colpo ben assestato di corpo a corpo. Anche il propulsore ricopre una certa importanza su Halo Infinite, ed è per questo che gadget come questi vanno assolutissimamente usati nel momento giusto, affinché possiate usufruirne nella situazione migliore.

Raccogliete le armi speciali al centro della mappe

Ritornando a parlare di armi, alcune di esse, se avete avuto modo di giocare ad Halo Infinite appariranno immediatamente in alcune zone della mappe, ma ci sono alcune armi come l’M41 SPNKR, ovvero il lanciarazzi o lo Schidione, dove appariranno al centro della mappa dove solitamente è un campo minato poiché è spesso un luogo di incontro tra i vari membri dei due team che lanceranno granate proprio per riuscire ad afferrare queste bocche da fuoco devastanti, chiamati nel gergo del level design i cosiddetti “choke point”. Ovviamente, oltre al consiglio citato, cercate spesso di accerchiare i nemici in modo tale da riuscire a fare vostre queste armi, poiché quest’ultime possono veramente decretare la vittoria o la sconfitta in una partita, specialmente nella modalità Arena Classificata, altro non sono delle partite competitive con la possibilità di ottenere un determinato grado in base al vostro posizionamento dettato dalle vittorie ottenute.

Sfruttate la verticalità delle mappe

Un ulteriore aspetto che ha reso Halo un gran gioco risiede nel suo peculiare ed ottimo level design delle mappe, ed anche questo è il caso in Halo Infinite. Le mappe sono interconnesse tra più piani o ci sono dei corridoi che permettono delle opzioni alternative piuttosto interessanti, e spetta al giocatore saperle cogliere appieno. Infatti, il consiglio che vi do è quello di sfruttare molto spesso queste vie alternative, anche perché offrono un certo senso di verticalità al giocatore, incentivato maggiormente con l’utilizzo del rampino, magari dovete fermare un player avversario che sta portando la bandiera alla propria base e percorrere delle zone alternative è certamente l’ideale per porre fine alla sua esistenza e riportare la bandiera alla propria base

Completate le sfide giornaliere e settimanali

Sapete già che la progressione relativa al Battle Pass rappresenta un grosso difetto in Halo Infinite, problematica che 343 Industries sta cercando tutt’ora di risolvere e sta raccogliendo sempre più feedback per portare la situazione in cui i giocatori possano ritenersi soddisfatti dal sistema legato ai punti esperienza del Pass Battaglia. Fino ad allora, uno dei tanti consigli che possiamo darvi per raggiungere rapidamente il livello 100 (Buona Fortuna!) è quello di completare le varie sfide settimanali e giornaliere che vi vengono proposte. Anzi, grazie all’aggiornamento reso disponibile qualche giorno fa, se completerete almeno 6 partite potrete già avanzare di un livello, sebbene sia poco, considerando anche la longevità dei match, che si attestano generalmente dai 10 o 20 minuti, questo è uno dei primi passi compiuti dal team per rendere la progressione un tantino migliore.

Insomma, seppur alcuni consigli potrebbero essere scontati, speriamo che con questa guida possiate sfruttare qualche trucco utile capace di riuscire a farvi vincere qualche partita online sul multiplayer di Halo Infinite. Per qualsiasi domanda non esitate a chiedere qui sotto nei commenti.