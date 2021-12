Gran Turismo 7: il nuovo trailer presenta la Porsche Vision elettrica

Dopo il recente gameplay sulla Deep Forest Raceway, Gran Turismo 7 di Polyphony Digital ha ricevuto un altro trailer di gioco. Il video mostra l’ auto sportiva Porsche Vision Gran Turismo, progettata dal produttore come un veicolo completamente elettrico.

L’auto sportiva è sviluppata da Porsche e sarà disponibile in Gran Turismo 7. Dal momento che Vision Gran Turismo è incentrato sui marchi automobilistici leader a livello mondiale che creano nuove auto sportive che vengono rilasciate gratuitamente ai giocatori nel titolo, è probabile che nei prossimi mesi ci saranno altre rivelazioni. Per quanto riguarda Porsche, sono già state confermate per il roster la Porsche 917K e la Porsche 917 Living Legend. Il simulatore di corse è stato recentemente valutato dalla commissione di classificazione australiana, quindi dovrebbe essere sulla buona strada per il lancio. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Gran Turismo 7 riunisce tutte le funzionalità migliori del simulatore di guida realistico. Piloti competitivi e occasionali, collezionisti, amanti della messa a punto, progettisti di livree e fotografi: tutti troveranno la loro traiettoria grazie alle fantastiche modalità di gioco offerte, incluse le popolari modalità campagna, Arcade e Accademia di guida.

Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquista, metti a punto e gareggia nel corso dell’appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport. Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne super car con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.

Gran Turismo 7 uscirà per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 4 marzo 2022.