Battlefield 2042: in arrivo la nuova mappa Exposure nel 2022

Battlefield 2042 non ha avuto il miglior lancio possibile e DICE è al lavoro per risolvere i numerosi problemi che affliggono il titolo e con la stagione 1 in arrivo nel 2022, ci sono anche nuovi contenuti in arrivo nel prossimo futuro. Una di questi sarà la nuova mappa chiamata Exposure.

In un’intervista con GameSpot, EA ha svelato i piani per la sua aggiunta al gioco nel 2022 e ha affermato che porterà il design delle mappe a un livello completamente nuovo. Battlefield 2042 aggiungerà anche modalità di matchmaking a tempo limitato in arrivo alla fine di questo mese. Questo consentirà ai giocatori di giocare partite Breakthrough e Conquest su PS5, Xbox Series X/S e PC con un limite di 64 giocatori. Questo è importante, perché per il momento, il limite di 64 giocatori è delimitato alle versioni Xbox One e PS4 del gioco, e il numero raddoppia a 128 giocatori su PC e console di nuova generazione. Molti giocatori hanno criticato il numero maggiore di giocatori e le dimensioni delle mappe più grandi finiscono per sembrare troppo vuote e prive di eventi. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.



Caratteristiche

Conquista : torna l’enorme e iconica modalità sandbox di Battlefield, stavolta con supporto per 128 giocatori su PC.

: torna l’enorme e iconica modalità sandbox di Battlefield, stavolta con supporto per 128 giocatori su PC. Sfondamento: Il ritorno di Sfondamento vede una fazione di assalitori contrapporsi a una fazione di difensori per il controllo di settori più vasti nel tentativo di avanzare fino a conquistare il settore finale.

Battlefield 2042 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.