DNF Duel: nuovo trailer sul Ranger

Ultimamente, Arc System Works ha pubblicato diversi trailer che presentano i combattenti che faranno la loro comparsa in DNF Duel, il nuovo picchiaduro con grafica anime, pronto a sbarcare su console e PC nel corso del 2022. Come è successo per Grappler e la Striker, oggi siamo in possesso di un nuovo video che riguarda il Ranger pistolero.

Il Ranger in questione è decisamente un fuorilegge, che brandisce due revolver, indispensabili per sferrare combo potentissime ma, allo stesso tempo, dotate di estrema eleganza e raffinatezza. La combo, grazie alla gittata delle due pistole, potrà infierire sul medio-corto raggio, così da mantenere i nemici sbilanciati.

Già presente in Dungeon Fighter Online, non ci resta che attendere per sapere quali saranno le abilità passive che il Ranger si porterà su DNF Duel. É interessante notare che, dal video in questione, una delle mosse del Ranger, pare si ispiri ad un attacco del personaggio di Dante della saga di Devil May Cry.

Purtroppo, al momento, DNF Duel non possiede alcuna data o finestra approssimativa di lancio. Attualmente, non abbiamo nemmeno la conferma che il gioco uscirà su tutte le piattaforme. É probabile, tuttavia, che una data e qualche succulente informazione in più, ci verranno fornite in occasione dei The Game Awards 2021, che si terranno proprio questo giovedì, 9 dicembre.