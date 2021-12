Mass Effect Legendary Edition arriverà su Game Pass?

Mass Effect Legendary Edition, ovvero la raccolta rimasterizzata della trilogia originale dell’opera GDR sci-fi di BioWare, una volta uscito nella prima metà del 2021, è stato accolto molto bene, soprattutto dai fan più nostalgici, che morivano dalla voglia di imbarcarsi ancora una volta in un’avventura nei panni del comandante Shepard.

Alcuni rapporti recenti suggeriscono che Mass Effect Legendary Edition potrebbe sbarcare anche sull’Xbox Game Pass per merito di Electronic Arts. Le voci, successivamente, si sono fatte sempre più insistenti a causa di un post su Twitter pubblicato dalla pagina italiana Aggiornamenti Lumia.

Secondo l’utente, su Xbox Store sarebbe stato avvistato Mass Effect Legendary Edition, affiancato dalla dicitura “Rosebud” che, per chi non lo sapesse, essa è stata ritrovata più volte al fianco di titoli dell’Xbox Store che poi si sono aggiunti al catalogo della piattaforma di gaming in streaming di Microsoft.

Generalmente, come osservato da Aggiornamenti Lumia, i titoli di Electronic Arts tendono ad approdare sull’Xbox Game Pass con un ritardo di qualche mese rispetto alla data di lancio originale. Oltre al probabile arrivo della Legendary Edition su Game Pass, i fan della saga fantascientifica di BioWare possono aspettarsi numerose novità, tra cui una serie TV basata sul franchise, nonché un quinto capitolo che risulta attualmente in sviluppo.