The Game Awards 2021 ecco l’hype trailer con l’orario ufficiale

I The Game Awards 2021 sono vicinissimi e si terranno questo giovedì, ovvero il 9 dicembre. L’evento è uno dei più attesi dell’anno per i fan e i lavoratori del settore videoludico, in quanto rappresenta un momento di festa, di premiazione, ma anche una vetrina piuttosto appariscente per i giochi in arrivo il prossimo anno.

Con l’avvicinarsi della premiazione, gli organizzatori dei The Game Awards 2021 hanno pubblicato un coinvolgente hype trailer in cui, oltre ad evidenziare quelle che sono state le opere videoludiche più rivelanti del 2021 (con omaggi anche a Kena Bridge of Spirits, Returnal, Destiny 2 ed Elden Ring), ha annunciato l’orario ufficiale in cui si terrà la tanto attesa celebrazione di Geoff Keighley.

Ebbene, i The Game Awards avranno inizio, in Italia, a partire dalle ore 1:30 della notte di venerdì 10 dicembre 2021. Il trailer, personalmente editato da Geoff Keighley, inoltre, riesce nel tentativo di aumentare l’hype in favore dell’imminente evento, in cui verranno assegnati numerosi premi, tra cui l’ambitissimo Game of the Year, che verrà annunciato subito dopo il medley dell’orchestra.

I titoli nominati per il premio di Game of the Year sono i seguenti sei giochi:

Metroid Dread;

It Takes Two;

Psychonauts 2;

Resident Evil Village;

Deathloop;

Ratchet & Clank: Rift Apart.

Molti, inoltre, sono gli annunci previsti durante la premiazione. Si parla, infatti, di circa 50 trailer e presentazioni, tra annunci di giochi inediti e aggiornamenti di titoli già precedentemente mostrati al pubblico. Tra i grandi punti interrogativi, vi troviamo Senua’s Saga Hellblade 2, Silent Hill e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Tra quelli che, invece, siamo certi non presenzieranno all’evento, vi troviamo Activision Blizzard, proprio a causa dell’ambiente lavorativo tossico.

Non ci resta che attendere, pertanto, l’inizio dei TGA 2021 che, ricordiamo, è previsto per la notte del 10 dicembre 2021 alle ore 01:30 di notte. Nel frattempo, potete approfondire l’argomento cliccando su questo link.