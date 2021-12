L’evoluzione dei giochi da tavolo: dai classici ai digitali

L’impatto della tecnologia ha mutato anche il modo di giocare, infatti molte aziende produttrici di giochi di società si sono viste costrette a ideare delle versioni digitali per restare al passo con i tempi che avanzano.

In realtà, anche se i giochi online sono sempre più diffusi, ci sono molte persone che preferiscono ancora utilizzare le versioni originali, che in alcuni casi rendono il gioco ancora più affascinante.

La nostalgia dei classici giochi da tavolo

Fino alla fine degli anni novanta erano diverse le serate in cui familiari o amici si riunivano per divertirsi con dei giochi da tavolo, i quali avevano anche lo scopo di far socializzare le persone, creando delle amicizie durature nel tempo.

L’avvento della tecnologia ha sicuramente spostato l’attenzione su altre tipologie di giochi, anche se ci sono ancora molte persone che non riescono a fare a meno di utilizzare le versioni analogiche. Nello specifico, i dati ci mostrano che soprattutto gli over trenta preferiscono utilizzare i classici giochi di società, come Risiko e Monopoli, che in qualche modo hanno segnato la loro adolescenza.

Nonostante ci siano queste persone nostalgiche, anche tale mondo si è dovuto adattare per attirare l’attenzione dei più giovani. Infatti, i giochi che si sono saputi reinventare sono rimasti sulla cresta dell’onda, mentre quelli che hanno preferito restare fedeli alle proprie tradizioni stanno vivendo un momento di difficoltà.

L’avvento dei giochi digitali

Come già accennato in precedenza, grazie alla diffusione dei computer e in generale dei dispositivi elettronici, hanno preso sempre più piede i giochi digitali, che in buona parte sono andati a sostituire quelli analogici.

Infatti, è ormai sufficiente avere a disposizione un qualsiasi strumento tecnologico in grado di connettersi a internet per avere accesso a una grande quantità di giochi, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente.

Il gioco virtuale, se da una parte ha influenzato in maniera negativa le interazioni personali, dall’altra parte offre la possibilità di mettersi in contatto con persone provenienti da tutto il mondo. Nello specifico, sono presenti diverse piattaforme che permettono di giocare con utenti di altri continenti in qualsiasi momento della giornata.

Inoltre, grazie alla tecnologia, è possibile trovare delle varianti interessanti anche dei giochi più classici, in modo tale che l’utente possa di volta in volta divertirsi con modalità differenti, in grado di catturare la sua attenzione.