I remake Pokemon di quarta generazione sono i più scaricati in Europa su Switch

I remake di Pokemon, Diamante Lucente e Perla Splendente, sono arrivati da alcune settimane portando anche nuovi aggiornamenti che risolvono (purtroppo) alcuni glitch utili come quello di clonazione o di Shaymin. In un recente post di notizie inviato ai possessori di Switch, Nintendo ha fornito un elenco dei 17 migliori download di eShop europei per novembre 2021. Per maggiori informazioni sui titoli visitate il sito ufficiale qui.

Non sorprende che Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente siano in cima alle classifiche arrivando rispettivamente al primo e secondo posto. Anche Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è tra i primi cinque. Shin Megami Tensei V è solo sesto. La formazione completa della top ten per Nintendo Switch è la seguente:

Pokemon Diamante Brillante Pokemon Perla Splendente Mario Party Superstars Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Star Wars: Knights of the Old Republic Shin Megami Tensei V Minecraft Animal Crossing : New Horizons Unpacking Among Us

Diamante Lucente e Perla Splendente sono ambientati nella regione di Sinnoh. Con la sua natura rigogliosa e l’imponente Monte Corona a dominare il paesaggio, la regione di Sinnoh è una terra ricca di leggende tramandate nel tempo.

Un celebre Professore specializzato nell’evoluzione dei Pokemon vi affida il compito di esplorare la regione di Sinnoh per completare il Pokedex, un’enciclopedia digitale di Pokémon. Nel corso del tuo viaggio nella regione di Sinnoh, oltre a completare il Pokedex dovrete anche affrontare gli Allenatori più forti di ciascuna città, i Capipalestra.

Sconfiggendo i Capipalestra potreste ricevere delle Medaglie che attestano le vostre vittorie. Quando avrete ottenuto tutte e otto le Medaglie, potrete competere nella Lega Pokemon, dove vi aspettano gli Allenatori più forti della regione, ovvero i Super quattro e la Campionessa.

Dialga e Palkia sono dei Pokemon leggendari che figurano nei miti della regione di Sinnoh. Secondo le leggende, Dialga è il signore del tempo, mentre Palkia è dello spazio. Entrambi sono considerati delle divinità dal popolo di Sinnoh.