PlayStation: licenziato il vicepresidente senior di PS Network dopo le accuse di pedofilia

George Cacioppo, vicepresidente senior di PlayStation Network, è stato licenziato da Sony dopo le accuse di pedofilia. Cacioppo è stato vicepresidente senior dell’ingegneria di PlayStation Network per oltre otto anni. È stato recentemente licenziato da PlayStation dopo essere apparso in un video che ha portato alle accuse di pedofilia contro di lui, come riportato da CNET.

People v. Preds, un gruppo di persone che cerca di catturare e poi rendere pubblici uomini presumibilmente impegnati in questioni che sfociano nella pedofilia, ha pubblicato questo video nel fine settimana. Sostengono di essersi spacciati per un ragazzo di 15 anni e di aver preso contatto online con Cacioppo, che li aveva poi invitati a casa sua per fare sesso.

People v. Preds sostiene di aver avuto conversazioni con l’uomo che ritengono essere Cacioppo, che usava lo pseudonimo “Jeff”, sull’app di incontri Grindr, e dopo le discussioni hanno accettato di incontrarsi a casa di “Jeff”. Il video, in fondo alla notizia, inizia con un membro del gruppo che si avvicina ad una casa e saluta un uomo di nome “Jeff”, che apre la porta indossando una t-shirt PS5, prima di vedersi chiusa la porta chiusa in faccia dopo aver rivelato lo scopo delle loro riprese.

Mentre il video da solo non mostra alcun crimine commesso, e non può confermare l’identità di Cacioppo, People v. Preds ha anche pubblicato una serie di screenshot che dicono dettaglio le disposizioni per l’incontro, che includono un presunto selfie di Cacioppo indossando la stessa camicia che “Jeff” indossa nel video.

CNET riporta ora che il vicepresidente senior è stato licenziato, con un rappresentante di Sony che ha dichiarato: “Siamo a conoscenza della situazione e il dipendente in questione è stato licenziato”.

Nel frattempo, un rappresentante di People v. Preds ha detto a Kotaku che la ragione per cui queste informazioni sono state rilasciate pubblicamente, piuttosto che consegnate direttamente alle autorità, è che “Il dipartimento di polizia non lavora con i ‘gruppi cyber’ come noi. Questo è quando internet prende il sopravvento”. Tuttavia, dicono anche che “le prove sono state consegnate alle autorità”.