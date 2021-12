Shadow Tactics Blades of The Shogun Aiko’s Choice: trailer di lancio del DLC

Da oggi 6 dicembre è disponibile Aiko’s Choice, DLC di Shadow Tactics Blades of The Shogun su PC (Steam, GOG e Epic Games Store). Per questo motivo Daedalic Entertainment e Mimimigames hanno deciso di pubblicare il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche principali del DLC Aiko’s Choice attraverso la pagina Steam: Torna nello splendido mondo di Shadow Tactics ambientato in Giappone, all’inizio del periodo Edo.

Ritrova i tuoi personaggi preferiti per un’altra avventura ambientata nella storia di Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Immergiti in un racconto inedito e incentrato sulla figura dell’abile kunoichi Aiko, che deve affrontare un nemico brutale legato al suo passato.

Intraprendi tre missioni principali in nuove ambientazioni, oltre a tre missioni secondarie più brevi. L’espansione include tutte le caratteristiche del gioco principale

Gioca con una squadra di personaggi completamente diversi, ciascuno con le proprie abilità.

Sincronizza le azioni della tua squadra per eliminare tutti i nemici contemporaneamente con la “modalità Ombra”.

Scegli tra attacchi furtivi non mortali o letali.

Trova decine di modi per eliminare o evitare i tuoi avversari nella maniera che preferisci.

Scegli il livello di difficoltà più adatto alle tue abilità fra i tre disponibili. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che da oggi è disponibile anche la colonna sonora del gioco, dopo l’assaggio dato qualche giorno fa.