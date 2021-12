Horizon Forbidden West: nuove informazioni sul sistema di combattimento

Dopo aver approfondito l’ambito musicale, l’evoluzione del personaggio di Aloy e le sue nuove abilità e aver mostrato le macchine che popoleranno il mondo di Horizon Forbidden West, Guerrilla svela ora nuove informazioni sul sistema di combattimento, sulle minacce che la protagonista dovrà affrontare e su come approcciare al meglio il selvaggio West.

Il team di sviluppo, attraverso le parole di Charles Perain, Combat Designer, e Richard Oud, Gameplay Animation Director, racconta l’evoluzione del combat design della saga a partire da Horizon Zero Dawn e svela le meccaniche di gioco studiate per dare massima libertà di azione in Horizon Forbidden West. Ecco le dichiarazioni di Perain sul combat system:

Aloy è una combattente scaltra e agile. In Horizon Forbidden West, gli strumenti a sua disposizione offrono un’ampia varietà di tattiche per ingaggiare avversari fisicamente più forti, da umani corazzati a Macchine di enormi dimensioni.”

Le modifiche apportate ai combattimenti non snaturano l’identità di Aloy. Innanzitutto, volevamo rendere il gameplay più profondo e premiare l’abilità dei giocatori inserendo novità come combo in mischia e Cariche valorose. Dedicando un po’ di tempo al perfezionamento delle proprie abilità di combattimento, si possono trovare metodi sempre più efficienti e spettacolari per sbarazzarsi dei nemici. In secondo luogo, volevamo andare incontro a vari stili di gioco per incrementare ulteriormente la libertà di scelta. Tramite nuove armi e nuovi abiti da potenziare presso i banchi da lavoro, i giocatori possono adattare le proprie tattiche. Infine, volevamo creare nemici impegnativi che incoraggiassero i giocatori a usare l’intero repertorio di abilità. Nuovissime Macchine e nemici umani molto progrediti continueranno ad alzare l’asticella durante tutto il gioco.

Richard Oud ha poi aggiunto: