Matrix il Risveglio: disponibile il pre-download su PS5 e Xbox Series

Epic Games ha reso disponibile il pre-download per Matrix il Risveglio: un’esperienza su Unreal Engine 5 su PlayStation 5 via PlayStation Store e Xbox Series X/S via Microsoft Store.

La dimostrazione tecnica gratuita è stata creata dai membri del team del film originale insieme a Epic Games e ai partner, e mostra “cosa è possibile quando si combina la potenza dell’Unreal Engine 5 con PlayStation 5 / Xbox Series X|S”.

Secondo la descrizione, l’esperienza “sarà rivelata” ai The Game Awards 2021 il 9 dicembre. Potrebbe essere qualcosa di simile a quanto si è visto con KID A MNESIA dei Radiohead, sempre di Epic Games.

Questa la descrizione nella pagina ufficiale del PlayStation Store:

Preparatevi a un assaggio di narrazione e intrattenimento interattivi con UE5 in questa demo gratis con tecnologia in tempo reale e una componente cinematografica che supera ogni limite.

Realizzato da membri della troupe del film originale, inclusa Lana Wachowski, insieme a Epic Games e associati, “MATRIX, il risveglio: Un’esperienza su Unreal Engine 5” è un folle viaggio nell’universo distorto di MATRIX, con la partecipazione di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Vuoi vedere cosa si può creare combinando la potenza di Unreal Engine 5 e PlayStation 5? Entra nel mondo di una delle saghe di film d’azione più emblematiche mai realizzate. Pre-scarica ora MATRIX, il risveglio: Un’esperienza su Unreal Engine 5.

Continuate a seguirci in vista dei Game Awards del 9 dicembre, quando l’esperienza sarà rivelata!

Il tweet qui sotto di PlayStation Game Size fa sapere che la dimensione del dowload è di circa 25 Giga.