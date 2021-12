Spiritfarer: trailer dell’aggiornamento Jackie & Daria

Thunder Lotus Games ha pubblicato un trailer su Jackie & Daria, nuovo aggiornamento in arrivo su Spiritfarer.

Come scritto nel testo che accompagna il video, questo Jackie & Daria è il più grande aggiornamento gratuito di Spiritfarer. Introduce una nuova isola da esplorare, due nuovi Spiriti con cui fare amicizia, un nuovo evento e altro ancora.

L’aggiornamento sarà disponibile il 13 dicembre 2021 come download gratuito per i possessori del gioco su tutti i sistemi, compresi Xbox Game Pass, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam, Epic Games Store, GOG e Stadia.

Qui sotto potete vedere il trailer, uno dei precedenti aggiornamenti era invece Lily.

Questa la descrizione del gioco nella pagina Steam:

Spiritfarer è un placido gioco gestionale sul tema della morte. Nel ruolo di Stella, traghettatrice dei defunti, costruisci una barca per esplorare il mondo, quindi prenditi cura degli spiriti fino a condurli all’agognato oltrevita. Coltiva, estrai, pesca, raccogli, cucina e crea per riuscire ad attraversare i mari mistici. Unisciti all’avventura nel ruolo di Daffodil il gatto per giocare in modalità cooperativa. Trascorri del tempo con i tuoi passeggeri, stringendo legami che non dimenticherai, fino ad arrivare a porgere l’ultimo saluto ai tuoi eterni amici.

Caratteristiche: