PlayStation Now: annunciati i giochi di dicembre

Sony ha annunciato i giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo del servizio PlayStation Now, a partire da domani 7 dicembre. Si tratta di:

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition (disponibile fino al 31 gennaio 2022)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

John Wick Hex

Spitlings

Qui sotto potete vedere il tweet del canale ufficiale PlayStation.

Your PlayStation Now games for December: GTA III: The Definitive Edition, John Wick Hex, FF X/X-2 HD Remaster, and Spitlings.

Available starting December 7: https://t.co/XK7mMnwrM4 pic.twitter.com/tk86TywZ9V — PlayStation (@PlayStation) December 6, 2021

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition

Vivete l’epica avventura open world che ha dato inizio a tutto, aggiornata per una nuova generazione con miglioramenti trasversali, portando questi amati mondi alla vita con tutti i nuovi livelli di dettaglio. I miglioramenti includono una nuova e brillante illuminazione e aggiornamenti ambientali con texture ad alta risoluzione, una maggiore distanza di estrazione, controlli in stile Grand Theft Auto V tra cui ruote aggiornate per le armi e le stazioni radio, mini-mappe aggiornate con una navigazione migliorata che consente ai giocatori di impostare i punti di via verso le destinazioni, trofei aggiornati e molto altro ancora.

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition è disponibile su PlayStation Now fino a lunedì 31 gennaio.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Uscito per la prima volta su PS2, rivivete due dei più grandi RPG della loro generazione ampiamente acclamati per le loro storie commoventi, personaggi accattivanti e avventure memorabili.

Final Fantasy X vi porta a Spira, un mondo terrorizzato dal mostro soprannaturale Sin. Il tempio di Yevon insegna che il mostro è una manifestazione fisica dei peccati dell’umanità, e seguendo gli insegnamenti del tempio e l’espiazione potrebbe purificarlo. Yuna, una giovane donna di Besaid, è un’evocatrice che intraprende un pellegrinaggio per sconfiggere questo terrore. Tidus, un giovane di un altro mondo, si unisce a lei come suo guardiano. I misteri che ruotano intorno a Sin si svelano mentre partono per un viaggio per salvare il mondo. Final Fantasy X-2 ritorna nel mondo di Spira due anni dopo l’inizio dell’Eternal Calm. Essendo stata mostrata un’immagine misteriosa ma familiare in una sfera, Yuna diventa una Cacciatrice di Sfere e insieme ai suoi compagni Rikku e Paine, si imbarca in una ricerca intorno al mondo per trovare le risposte al mistero all’interno.

John Wick Hex

Impersonate il killer professionista del franchise cinematografico acclamato dalla critica in questo gioco di strategia veloce e orientato all’azione. John Wick Hex è una lotta a scacchi coreografata portata in vita in un videogioco. Caratterizzato da una miscela unica di azione strategica basata sul tempo, progredire nella modalità storia principale per sbloccare nuove armi, opzioni di vestito e luoghi. Ogni arma cambia le tattiche che userete e il modo in cui giocherete. Le munizioni sono limitate e simulate in modo realistico, quindi cronometrate le tue ricariche e sfruttate al meglio le armi che trovate sul posto di lavoro.

Spitlings

Spitlings è un caotico gioco arcade d’azione per uno o quattro giocatori. Vi mette al controllo degli Spitlings: affascinanti creature rettangolari con denti che possono usati per sputare sulle bolle o per saltare. Il vostro obiettivo è semplice, ma difficile da raggiungere: Sbarazzati di tutte le bolle che rimbalzano sullo schermo! Godetevi il multiplayer cooperativo locale o online, e personalizzate la vostra modalità di gioco in Arcade e iniziate a sputare!