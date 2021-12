Regali di Natale 2021: i nostri consigli sugli acquisti

E ci risiamo! Un altro anno sta per finire e questo sta a significare soltanto una cosa: il Natale sta per arrivare! E con l’arrivo della santa festività, torna anche il classico “problema” del regalo da fare a se stessi, ad amici e ai parenti. Per vostra fortuna, anche quest’anno noi di GamesVillage accorriamo in vostro soccorso per darvi dei consigli su cosa impacchettare e mettere sotto l’albero. Preparate a spaccare i vostri porcellini-salvadanai, perché il nostro listone dei consigli è finalmente arrivato!

Regali di Natale 2021: Console

Quest’anno trovare una console next-gen è stato più difficile del previsto e durante le festività la situazione non migliorerà per nulla. Con PlayStation 5 e Xbox Series X che latitano sugli scaffali, la console più quotata per gli acquisti natalizi non può che essere Xbox Series S (con tanto di bundle natalizio), che vi garantirà di entrare nella next-gen spendendo poco, ma assaporandone le feature principali. Dal lato Nintendo invece, Switch OLED potrebbe essere il regalo giusto per far contenta l’intera famiglia. Ovviamente, in casa Nintendo c’è anche la soluzione più economica, ma al tempo stesso egualmente apprezzabile: Nintendo Switch Lite. Restando in tema “console” e sempre nei pressi della grande N, i Game & Watch di The Legend of Zelda e Super Mario Bros. possono rappresentare sia un succulento auto-regalo che un presente da dare alle persone a voi più care.

Giochi

La scelta di un gioco da regalare può risultare sempre difficile, ma al tempo stesso si tratta di una tipologia di regalo sicuramente apprezzabile. Quest’anno di giochi da incartare ce ne sono davvero tanti. Escludendo i titoli targati Microsoft (aspettate il prossimo paragrafo), c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per i possessori di PlayStation, soprattutto PlayStation 5, vi consigliamo: Ratchet & Clan Rift Apart, Returnal, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Nioh Collection e Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Per i “Nintendari” invece, quest’anno la grande N ha “sparato” parecchie cartucce, accontentando gli amanti di qualsiasi genere videoludico: WarioWare Get It Together!, Mario Party Superstars, Pokémon Diamente Lucente e Pokémon Perla Splendente, Super Mario 3D World + Bowser’S Fury, Metroid Dread, Mario Golf Super Rush, per non dimenticare gli intramontabili Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate e Ring Fit Adventure.

Tra i titoli multipiattaforma invece, segnate i seguenti giochi e la brutta figura non sarà mai dietro l’angolo: Hades, It Takes Two, FIFA 22, Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, Crash Bandicoot 4, Resident Evil Village, Riders Republic, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Back 4 Blood, Tales of Arise, The Medium.

Regali di Natale 2021: Abbonamenti e ricariche

Se il vostro intento è quello di non avvicinarvi ai giochi fisici, non avete idea dei gusti della persona a cui fare un regalo oppure siete nel panico più totale, l’unica soluzione è quella di acquistare abbonamenti o ricariche per i portafogli dei tanti negozi digitali. Per i possessori di una piattaforma Xbox o PC Windows 10, sicuramente il regalo perfetto non può che essere un abbonamento Xbox Game Pass. Lato PlayStation invece, si può optare o per un abbonamento PlayStation Plus (almeno di 3 mesi, non fate gli spilorci) oppure per una ricarica PlayStation Store. Stesso discorso vale per Nintendo: abbonamento Nintendo Switch Online o del credito per il Nintendo eShop. Avete solo che da scegliere!

Ovviamente, non ci dimentichiamo delle altre carte regalo, che possono venirvi in soccorso anche nell’ultimo giorno utile per fare un regalo a chiunque esso sia. Riot Point, V-Buck per Fortnite, ricariche Steam, FIFA Points. Dopotutto, anche con poco esborso si possono fare regali graditi!

Regali low-budget o dell’ultimissimo minuto

Il precedente paragrafo rientra di diritto in questa categoria di regali, ossia quelli che rientrano in un costo massimo di 20/30 euro. Ma ci sono tanti altri gadget, accessori e abbigliamenti che potete fare vostri spendendo poco. Si va dai classici cappelli o berretti griffati ai portafogli, passando per portachiavi, tazze, zaini e lampade appartenenti al merchandising ufficiale di giochi, film, anime e serie televisive. Tra i regali low-budget non possiamo non includere t-shirt e felpe (sempre griffate eh), con molti retailer che propongono capi d’abbigliamento a prezzi davvero interessanti.

Da non trascurare neppure action figure, statue e Funko POP!. Si tratta di regali che vantano 3 caratteristiche importanti: sono belli e hanno un prezzo contenuti, soprattutto le statuette Funko. E perché non unire l’utile al dilettevole impacchettando un cable-guy, ossia quelle ricariche per i controller raffiguranti i personaggi più apprezzati dei videogame. Potete trovare Crash, Spyro, DOOM Guy, Master Chief, Sonic, Tails, Sub Zero, Ryu, Vault Boy e tanti altri personaggi. Vi siete fatti un’idea dei regali di Natale che potreste fare quest’anno?