Atelier Sophie 2: diamo uno sguardo a Alette Claretie

Quest’oggi Oggi, Koei Tecmo e lo sviluppatore Gust Studios hanno introdotto un nuovo personaggio per il loro JRPG, Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream. Nel trailer di oggi vediamo Alette Claretie.

Nel titolo seguirete Sophie Neuenmuller nella sua missione per trovare la sua amica Plachta nel misterioso mondo onirico di Erde Wiege. Sophie stringe così nuove amicizie in città e si mette alla ricerca di Plachta. Sfortunatamente, invece di trovare Plachta, lei e i suoi amici scoprono una frattura nello spazio che li porta in un luogo misterioso disabitato. Proprio mentre decidono di rinunciare alla loro missione e tornare in città, Sophie sente una voce familiare, ma prima che abbia il tempo di indagare, appare improvvisamente un drago d’acqua e attacca il gruppo. Fortunatamente, grazie all’arrivo dell’aspirante alchimista Ramizel e di un ex cavaliere di nome Diebold, vengono salvati appena in tempo.

Sophie usa la città di Roytale, l’unica città di Erde Wiege, come base operativa mentre cerca la sua amica scomparsa Plachta. Quando arriverà a Roytale, la nostra eroina farà amicizia con Kati, la proprietaria del Crystal Sparkle Pavilion e con il suo gentile impiegato Gnome; ma anche con Pirka, la proprietaria del Pirka’s Emporium. Questi eccentrici personaggi le offriranno rapidamente i loro servizi.

Nel video di oggi vediamo un altro servizio offerto da questa citta, o meglio da uno dei suoi abitanti: Alette Claretie. La nostra Alette è una rivenditrice che vende cose che trova in città, ma è anche nota per essere spericolata e selvaggia.

Alette aiuterà Sophie ad esplorare questo nuovo mondo, il suo fiuto per il guadagno è pari solo a quello per i tesori! La nostra cara Alette ha un sogno: diventare ricca rapidamente, quindi chiede a Sophie di aiutarla a imparare l’alchimia,

”Credimi, ho fiutato un tesoro qui vicino”

Il titolo sarà disponibile su PC sulla piattaforma Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Arriverà dal 24 Febbraio 2022 in Giappone e dal 25 febbraio in Nord America ed Europa.