Marvel’s SpiderMan Remastered: ci sono grosse novità

Quest’oggi Insomniac Games ha annunciato che Marvel’s Spider-Man Remastered riceverà due nuovi abiti ispirati all’imminente Spider-Man No Way Home. I costumi saranno disponibili dal 10 dicembre, saranno gratuiti per i possessori della remastered, ovvero la versione che comprende le avventure di Miles Morales su PlayStation 5

Il titolo include il gioco base insieme alla serie DLC The City That Never Sleeps. Il remaster presenta supporto per il ray tracing, nuove tute e un nuovo volto per Peter Parker. Per quanto riguarda Marvel’s SpiderMan Miles Morales, si tratta di un titolo più piccolo, concentrato su Miles mentre, lentamente, entra in proprio come un eroe. Lungo una nuova storia e missioni, ci sono anche una serie di nuovi poteri che Miles può utilizzare.