PlayStation Blog: iniziano le votazioni per il gioco dell’anno

Quest’oggi si sono aperte le votazioni per il Gioco dell’anno 2021 di PlayStation Blog! Questi riconoscimenti verranno assegnati esclusivamente dai giocatori. Perciò, gamers, è ora di votare per candidare i vostri giochi PlayStation preferiti dell’ultimo anno! Le 16 categorie rappresentano il meglio del mondo PlayStation nel 2021, su PS4, PS5 e PS VR, per celebrare grandi giochi, nuovi e accattivanti personaggi, fantastiche colonne sonore, comparti visivi spettacolari e molto altro ancora.

Ovviamente c’è un regolamento da rispettare, vediamo quale:

Ogni categoria include un’opzione aperta alle vostre proposte, in caso riteniate che un titolo assente meriti di essere considerato.

A causa della data di chiusura delle votazioni, alcuni giochi, come Among Us, non potranno farne parte. Questi titoli saranno candidabili per le votazioni del prossimo anno.

Come per buona parte delle altre categorie, Migliore esperienza multigiocatore si concentra sui titoli rilasciati nel 2021, ma tiene anche in considerazione quei giochi orientati al multigiocatore che sono stati rivoluzionati da importanti aggiunte o aggiornamenti nel corso dell’ultimo anno (come ad esempio Final Fantasy XIV: Endwalker).

Ci sono un sacco di giochi molto attesi all’orizzonte. Di alcuni è già nota la data di uscita, mentre di altri non è ancora nemmeno stato confermato il titolo. Per questo, abbiamo deciso di riservare la categoria di Gioco più atteso del 2022 e oltre ai giochi di cui è stato deciso il titolo ufficiale.

Migliore riedizione è una nuova categoria che include remake e remaster. Per entrare in lizza, questi giochi devono presentare miglioramenti all’esperienza di gioco, aggiornamenti grafici e altro.

Se un titolo ha già vinto un Platino in una categoria negli anni precedenti, per quest’anno non sarà più candidabile per la stessa categoria.

Ci sono molti giochi in lizza per il premio, molti usciti da poco come per esempio: Deathloop, Hitman 3, Hades, House of Ashes, Marvel’s Guardians of the Galaxy e molti altri ancora!