Dying Light 2 Stay Human: un nuovo videodiario

Techland Dying Light 2 Stay Human. Dopo l’ultimo Dying Light 2 Know More, nel quale abbiamo avuto un ricco assaggio dei contenuti presenti nel titolo, ecco a noi un nuovo video, caricato oggi sul loro canale YouTube Jonah Scott, la voce di Aiden Caldwell. Ci sono novità da parte di, e sul loro titolo. Dopo l’ultimo episodio di, nel quale abbiamo avuto un ricco assaggio dei contenuti presenti nel titolo, ecco a noi un nuovo video, caricato oggi sul loro canaleufficiale. Il protagonista èla voce di

Jonah rivela alcuni dettagli interessanti su come sia lavorare come doppiatore, approcciarsi alla lunghezza del copione, e i suoi ruoli da sogno di doppiaggio. Se vi siete mai chiesti come sia giocare a essere il personaggio principale del gioco, non perdetevi questo episodio speciale di Dying 2 Know More.

Il titolo è attualmente alle fasi finali di sviluppo, così da essere in grado di rispettare la finestra di lancio precedentemente fornitaci, ovvero del 4 Febbraio 2022, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.