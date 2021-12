Dragon Age: i fan propongono una giornata per il gioco

In modo sorprendente, e del tutto inaspettato, i fan stessi della saga di Dragon Age hanno deciso di ringraziare gli sviluppatori di Bioware sulla realizzazione di questa fantastica opera, e vogliono rendere queste giornate un grande evento chiamato Dragon Age Day, in cui si ricordano tutte le vicende emozionanti e spettacolare del franchise. Inizialmente, questa giornata è stata proposta in via non ufficiale dai fan, per i fan, nell’autunno del 2018 da Teresa “ImaSithDuh” M, con un piccolo team di fondatori, tra cui Angela Mitchell, Savvy B., e Alistair SM James, oltre agli ex partecipanti Ghil Dirthalen e Andrastini. Da allora ci sono stati eventi e commemorazioni costanti ogni anno, e anche se il Coronavirus può averli contrastati l’anno scorso, questa volta sono tornati più agguerriti che mai. Il team del Dragon Age Day ospiterà eventi da oltre 24 ore di streaming live su Twitch per tutto il giorno, in cui saranno presenti artwork e creazioni video che mettono in luce le intuizioni personali dei fan di Dragon Age. Il tutto con la grande premessa, da parte degli sviluppatori, che non hanno dimenticato di certo che Dragon Age 4 arriverà prima o poi l’anno prossimo, e promettono di rivelare ulteriori informazioni quando saranno pronti di parlare. Nel frattempo, potrete godervi comunque i vecchi giochi della saga, i quali riescono a resistere al tempo e continuano ad essere opere davvero eccezionali, come Dragon Age Inquisition e altri ancora. Da accattivanti fan fiction, bellissime illustrazioni dei personaggi e cosplay a tema, tatuaggi e persino nomi di bambini, il mondo del Thedas si è esteso oltre i videogiochi ed è ora un luogo di ampio respiro che vive in modo pulsante nel cuore dei tantissimi fan. EA e Bioware non possono fare altro che ringraziare i fan per il continuo supporto e amore per il franchise.