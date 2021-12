Valorant Champions: gli Acend accedono ai Playoff

Dopo la vittoria contro gli Envy per uno schiacciante 2-0 gli Acend si sono qualificati per i playoff del Valorant Champions 2021. Fino ad ora tutti i 4 team europei si sono dimostrati i migliori seed del torneo, occupando già le prime posizioni nei diversi gruppi mentre le squadre delle altre regioni si stanno sfidando per ottenere un posto qualificante ai playoff.

Sia gli Acend che gli Envy sono riusciti a sconfiggere i Vivo Keyd e gli X10 CRIT nel primo round del gruppo A, anche se non si può direttamente parlare di vittoria, almeno al livello di score, per quanto riguarda i Keyd. Durante il Day 4 del torneo diverse partite hanno subito dei ritardi per via del team brasiliano che nel match contro gli Acend ha sfruttato un bug con le telecamere di Cypher per ottenere un vantaggio sleale , una volta analizzata la partita Riot Games ha deciso di annullare la vittoria e assegnarla agli avversari.

La serie di oggi è iniziata con la scelta della mappa da parte degli Envy, Ascent, che purtroppo non è andata a loro favore. Nonostante la prima partita fosse combattuta, e dopo un clutch 1 contro 1 nel round 16 da parte degli Envy, in particolare di Yay, che ha fatto sperare in una rimonta, si è conclusa 13-8 per gli Acend.

La seconda partita della serie invece è stata un’altra storia, la mappa scelta era Bind, i primi tre round sono stati molto combattuti, gli Envy si sono aggiudicati il round con la pistola ma gli Acend hanno risposto a tono nel secondo. I cinque round successivi sono stati vinti consecutivamente dal team Europeo, la win streak è stata fermata solamente da Yay, che con l’Operator ha messo a segno 4 kills. Alla fine della prima metà della partita il risultato era di 9-3 e la situazione è peggiorata per gli Envy con gli Acend che hanno vinto il primo round della seconda metà. Nel momento in cui anche i fans avevano perso le speranze gli Envy si sono destati, riuscendo, con delle spettacolari azioni e sfruttando gli errori avversari a vincere sette round consecutivamente, riportando il risultato in parità, 10-10.

Gli ultimi round sono stati estremamente tesi, i team sono ritornati in uno stato di pareggio dopo il round 21, ma gli Acend disinnescando la Spike in entrambi i round conclusivi si sono guadagnati la loro vittoria e il loro posto nei Playoff del Valorant Champions.