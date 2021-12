Just Dance & Reebok: quando danza e fitness si uniscono

Ci sono novità quest’oggi da parte di Ubisoft , sul loro titolo Just Dance . Il videogioco musicale e Reebok, leader nella progettazione e nella produzione di calzature ed attrezzature per il fitness e il tempo libero, da oggi collaborano insieme per creare una mappa esclusiva.

Ispirata dal focus che entrambi i marchi hanno nel veicolare il fitness salutare nella collettività, la mappa è progettata per sfidare tutti con una intensa routine che unisce stili di ballo vintage agli ultimi trend.

Che vogliate danzare da soli o in gruppo, il franchise e Reebok supportano i consumatori incoraggiando tutti a rimanere attivi e in forma. Questa collaborazione sottolinea il potere della connessione e i legami che possono crearsi tramite il fitness, riconoscendo i benefici che salute e benessere portano agli individui e alle comunità di tutto il mondo.

“L’industria del gioco e quella degli articoli sportivi hanno molto in comune quando si tratta di valori e obiettivi innovazione, creatività, esplorazione, performance, e il desiderio di connettersi con il pubblico della Gen Z. Rimanendo fedeli allo scopo del nostro marchio ‘Life Is Not A Spectator Sport’, abbiamo deciso di collaborare con Just Dance per promuovere il nostro obiettivo comune verso il benessere e il movimento fisico. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di sentire cosa ha da dire il nostro pubblico su questa collaborazione divertente e coinvolgente“

ha detto Laurent Fricker, Senior Director Product Footwear di Reebok.

Creata in stretta collaborazione con le due aziende, la mappa contiene un nuovo pezzo del duo portoricano Domino Saints intitolato “My Way”, che incoraggia le persone a scoprire il proprio percorso per raggiungere il proprio potenziale. I quattro avatar allenatori sono vestiti Reebok da capo a piedi e sfideranno i giocatori a eseguire le mosse giuste e a raggiungere i loro obiettivi di fitness.

“La collaborazione con Reebok è stata una scelta naturale per noi. Entrambi i marchi sono veramente radicati nella vita di tutti i giorni, con elementi della cultura pop e della moda, e non si limitano in alcun modo ai videogiochi o allo sport. Siamo entusiasti di aver avuto l’opportunità di lavorare con un marchio di lifestyle come questo e amiamo la coreografia fresca e incisiva“,

ha detto Matthew Thomkinson, direttore creativo di Just Dance.

Ma la collaborazione non termina qui: ispirati dalla mappa, fan e follower possono partecipare a una challenge che sarà lanciata per supportare gli obiettivi fitness dei brand. Come parte della sfida, persone di tutte le età saranno incoraggiate a mostrare come possono celebrare ogni traguardo, grandi o piccoli, con la loro migliore mossa.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia