Anno 1800: la modalità Eden Burning arriva il 14 dicembre

Anno 1800 ha annunciato la sua Stagione 4 e ha svelato che la modalità di gioco, vincitrice dell’UNEP Choice Award, Eden Burning, sarà disponibile gratuitamente il 14 dicembre per tutti i possessori del gioco. Sono passati parecchi mesi dall’ultimo aggiornamento, e questa iniziativa è nata in seguito al grande traguardo raggiunto dal gioco, ovvero i due milioni di giocatori registrati, e per gli sviluppatori questo è un traguardo notevole che testimonia il loro duro lavoro nel rendere Anno 1800 un grande gioco gestionale. Presentata per la prima volta durante la Green Game Jam del 2021, Eden Burning introduce una nuova modalità di gioco: Scenario. Lo scenario di Eden Burning presenta una meccanica di tipo roguelike che insegna ai giocatori i pericoli di un’economia di sfruttamento dell’ambiente. I giocatori devono finire un progetto industriale senza distruggere il loro ecosistema, ponderando l’impatto dell’uso di risorse rinnovabili rispetto a quelle non rinnovabili. Le loro decisioni influenzeranno il loro ambiente positivamente o negativamente, e i giocatori che daranno priorità alle pratiche sostenibili raggiungeranno risultati migliori. Eden Burning sarà disponibile, come parte dell’aggiornamento gratuito, il 13 e il 14 dicembre, e ricordiamo che in seguito verrà aggiunto anche un altro Scenario durante la Stagione 4, stando alla parola di Ubisoft in merito. Inoltre, dobbiamo anche menzionare il fatto che Anno 1800 sta anche collaborando con Ecologi, società che finanzia la riforestazione e altri progetti di riduzione del carbonio. A partire dal 14 dicembre, i giocatori potranno acquistare il DLC “Pianta un albero” per 2,99 € per ricevere un nuovo albero ornamentale da piantare nelle loro città. Un minimo di €1 per ogni acquisto del DLC “Pianta un albero” sarà devoluto a Ecologi. Dopo il 31 marzo 2022, il DLC sarà rimosso dal negozio in-game, ma i giocatori che possiedono il DLC lo manterranno nel loro account.

Anno 1800 è disponibile ora su Ubisoft Connect e sullo Store Epic

Games per Windows PC. Nel 2022, Anno 1800 rilascerà tre DLC come parte della Stagione 4.