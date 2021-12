Clash Royal World Finals: il nuovo campione del mondo

Mugi, un ragazzo giapponese nemmeno diciottenne è stato dichiarato vincitore del Clash Royal League World Finals 2021, sconfiggendo l’egiziano Mohamed Light in una intenza finale terminata in un 2-1.

Mugi ha avuto una splendida stagione all’interno del Clash Royal League World Finals, ritrovatosi nel girone di fascia alta è riuscito a sconfiggere giocatori come Framsito, Sandbox, Michifu, e Egór, fino ad arrivare alle finali. Dall’altra parte invece, Mohamed Light è riuscito ad arrivare fino alle semifinali, dove ha subito una sconfitta e, solamente perseverando nel girone dei perdenti è riuscito a giocare le finali contro il giovanissimo giapponese.

Durante la finale sia Mohammed che Mugi sono riusciti ad aggiudicarsi una partita a testa. L’ultima partita ha visto un early game abbastanza semplice e bilanciato, con gli sfidanti che si arrecavano minime quantità di danno a vicenda, il giapponese è riuscito a trionfare con una successione di Mongolfiera, Lumberjack e Barbari, che hanno visto in risposta un mortaio nel tentativo di deviare le truppe. Nonostante la difesa di Mohamed, che comprendeva una regina degli arcieri, la risposta di Mugi con un congelamento ad un tempismo perfetto gli ha permesso di prendere la torre e di raggiungere il titolo di campione.

Il montepremi totale del torneo ammontava a circa 1 Milione di dollari, di cui 200.000 per il primo posto, portati a casa da Mugi, e 100.000 per il secondo, vinti da Mohamed.

Mugi è stato proclamato il primo campione della Clash Royal League dal 2017, quando vinse Sergio Ramos. Durante gli ultimi anni infatti, Supercell ha adottato un format chiuso, basato su team composti da diversi talenti piuttosto che individuali. Comunque, e secondo l’opinione di molti all’interno della community per fortuna, quest’anno il torneo è stato accessibile a tutti, con otto split nella stagione che portavano alle World Finals. Ancora non si hanno notizie per il torneo mondiale del prossimo anno.