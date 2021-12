Call of Duty: arriva la roadmap di Warzone e Vanguard

Activision ha rivelato la roadmap di Call of Duty Stagione 1 sia per Vanguard che per Warzone Pacific e i giocatori possono aspettarsi molti nuovi contenuti per questa prima stagione. La stagione 1 arriverà l’8 dicembre in entrambi i giochi di Call of Duty, e sarà piena di nuovi operatori, armi, vantaggi, pass di battaglia e la nuovissima mappa Caldera per Warzone. In seguito agli aggiornamenti di Vanguard e Warzone, la Stagione 1 inizierà l’8 dicembre. L’aggiornamento di Vanguard è previsto per il 6 dicembre alle 21:00 PT / 00:00 ET, mentre quello di Warzone è programmato per l’arresto del server dal 7 dicembre alle 21:00 PT / 00:00 ET all’8 dicembre alle 9:00 PT / 12:00 ET per prepararsi a Warzone Pacific. Tante novità succulenti vi aspettano: il Nuovo Pass Battaglia Stagionale Il Battle Pass della Stagione 1 includerà 100 livelli, con oltre 30 oggetti offerti nei livelli gratuiti. Gli oggetti gratuiti includeranno anche le parti importanti del passaggio di battaglia, che sono le tre armi DLC, due nuovi vantaggi e l’equipaggiamento aggiunto. Il pass premium a pagamento includerà il nuovo operatore stagionale, Francis Lanakila, detto anche Kai. Per le armi disponibili con il pass, abbiamo le seguenti:

Cooper Carbine : un fucile d’assalto sbloccato al livello 15.

Il fucile anticarro Gorenko: un fucile da cecchino sbloccato al livello 31

Sawtooth: un’arma da mischia sbloccata al livello 37

Oltre alle tre armi gratuite nel Battle Pass, l’arma da mischia Katana e il fucile mitragliatore Welgun saranno disponibili più avanti nella stagione. Queste nuove armi saranno disponibili tramite una sfida di sblocco gratuita o con l’acquisto di un pacchetto negozio.

Non manca ovviamente un po’ d’amore per la modalità Zombi, e infatti riceverà un sostanzioso aggiornamento migliorato a portare tanti nuovi contenuti, come un nuovo portale, ben 20 sfide contro Der Anfang e una congrega tutta da scoprire. Di seguito, vi lasciamo la roadmap disegnata in cui potrete guardare di persona e vedere tutti i cambiamenti in arrivo, quando l’aggiornamento arriverà in entrambi i giochi.