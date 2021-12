PUBG Global Championship: annunciato il nuovo partner

KRAFTON, l’azienda che ha sviluppato PlayerUnknown’s Battlegrounds, ha annunciato la partnership con ONE Esports, l’impresa esportiva posseduta dall’azienda più grande dell’Asia nel campo dello sports media, ONE Championship. Questa sarà il nuovo media partner ufficiale del PUBG Global Championship (PGC) 2021 nel Sudest Asiatico, portando ONE Esports a collaborare con KRAFTON per la trasmissione, la divulgazione e la creazione di altri contenuti creati su misura per il torneo.

Siamo fieri di concludere un anno importante con la nomina dell’Official Media Partner del PGC 2021. I fans del sudest Asiatico ora avranno i migliori accessi agli ultimi aggiornamenti del PGC 2021 attraverso le piattaforme di ONE Esports. Questa partnership con KRAFTON è un testamento alla dedizione e al duro lavoro di ONE Esports e dei nostri partners per celebrare e condividere le storie degli eroi negli esports che infiammano il mondo con forza, speranza, sogni e ispirazione.

Carlos Alimurung, CEO of ONE Esports

Il PUBG Global Championship rappresenta l’evento conclusivo per l’anno competitivo di PlayerUnknown’s Battlegrounds, una parte della competizione sarà online, mentre quella finale sarà offline, parteciperanno un totale di 32 team per vincere il montepremi totale di 2 milioni di dollari.