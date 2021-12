Matrix Resurrections: un nuovo trailer spunta online

Matrix Resurrections sta per arrivare il primo gennaio, e l’attesa è alle stelle. Il quarto capitolo del franchise di Warner Bros sembra più emozionante che mai, e il suo ricco cast di attori non farà altro che aumentare l’hype. Oggi è una giornata particolarmente imporante per i fan: non solo è arrivato un nuovo, spettacolare trailer ufficiale, ma presto i possessori delle console di nuova generazione potranno mettere le mani su una tech demo interattiva realizzata con Unreal Engine 5 ambientata proprio nell’universo cyberpunk distopico inventato dalle sorelle Wachowski. Intanto, pochi indugi ed ecco il trailer, che ruota intorno alla difficoltà di distinguere il reale dal virtuale. Ma niente paura, poiché ci sono anche arti marziali, sparatorie, esplosioni e distorsione delle leggi della fisica. Altrimenti che film di Matrix sarebbe? Abbiamo menzionato il ricco cast di attori, e infatti dobbiamo ricordare che grandi colossi del cinema come Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss tornano ad essere presenti, e questa volta saranno affiancati da molti nuovi attori come:

Yahya Abdul-Mateen II

Jessica Henwick

Jonathan Groff

Neil Patrick Harris

Christina Ricci

Jada Pinkett Smith

Insomma, parliamo di qualcosa che rivoluzionerà la storia del cinema, addirittura. Le promesse sono tante, l’attesa è fuori di testa e sempre più persone sono convinte che quest’opera delle sorelle Wachowski riuscirà ad essere una delle hit più grandi dopo la grande caduta del cinema a causa del Coronavirus, poiché è stato sicuramente il mercato più colpito dalla pandemia, avvenuta nel pieno del 2020. Ma il cinema si è ripreso, e ora è pronto a fare boom. Matrix Resurrections arriverà al cinema in Italia l’1 gennaio 2022; negli USA sarà disponibile in contemporanea anche in streaming, ma su HBO Max, che da noi ancora non è arrivato. In altre circostanze analoghe Warner si era appoggiata ad altri servizi, come NOW, ma per questo caso specifico non ci sono ancora annunci.