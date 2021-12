Marvel’s Spider-Man Remastered: arrivano i costumi di No Way Home Suits

Insomniac Games ha annunciato che Marvel’s Spider-Man Remastered riceverà due nuovi costumi ispirati all’imminente Spider-Man: No Way Home. In uscita il 10 dicembre, saranno gratuiti per gli attuali possessori del remaster (disponibile solo con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition).

Marvel’s Spider-Man Remastered include il gioco base insieme alla serie DLC La città che non dorme mai. Il remaster include anche il supporto per il ray tracing, nuove tute e un nuovo volto per Peter Parker. Per quanto riguarda Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, è un titolo più piccolo che si concentra su Miles mentre lentamente si afferma come un eroe. Lungo una nuova storia e missioni, ci sono anche una serie di nuovi poteri che Miles può utilizzare. Insomniac sta anche lavorando a Marvel’s Spider-Man 2 che uscirà nel 2023 per PS5. Insieme a Peter e Miles, vede anche il debutto di Venom. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale PlayStation:

Preparatevi a conoscere uno Spider-Man mai visto prima. In Marvel’s Spider-Man Remastered, Peter Parker è un eroe ormai esperto e combatte senza tregua i supercriminali di New York. Ma non è facile trovare il giusto equilibrio tra la carriera e la vita privata, soprattutto quando il destino di una città ricade sulle tue spalle.



Caratteristiche

Diventate Spider-Man : Dopo otto anni dietro la maschera, Peter Parker è un veterano della lotta al crimine. Provate i poteri immensi di uno Spider-Man già esperto e capace di improvvisare in combattimento, eseguire acrobazie estreme, muoversi con agilità e interagire con l’ambiente.

: Dopo otto anni dietro la maschera, Peter Parker è un veterano della lotta al crimine. Provate i poteri immensi di uno Spider-Man già esperto e capace di improvvisare in combattimento, eseguire acrobazie estreme, muoversi con agilità e interagire con l’ambiente. Mondi opposti : I mondi di Peter Parker e Spider-Man si scontrano in una storia originale carica di azione.

: I mondi di Peter Parker e Spider-Man si scontrano in una storia originale carica di azione. La città che non dorme mai: una storia completa di tre capitoli, con nuovi alleati e nemici tratti dall’universo di Spider-Man, sfide extra e costumi esclusivi da sbloccare.

Marvel’s Spider-Man Remastered è disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4.