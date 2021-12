Wartales: rivelata la road map, le modalità e una nuova regione

Wartales, il gioco di ruolo open world di Shiro Games, è disponibile su Steam in Early Access e offre feroci combattimenti tattici mentre si esplorano le rovine dell’Impero Edoran con una banda di mercenari. Sebbene sia previsto un accesso anticipato per 12 mesi, lo sviluppatore ha rivelato la sua road map post-lancio, tramite Reddit, per i contenuti che sono previsti fino al primo trimestre del 2022.

Tra dicembre 2021 e gennaio 2022, verrà aggiunta la modalità Ironman insieme a un tutorial per i nuovi giocatori, nuovi contenuti e viene migliorata la personalizzazione del personaggio. È inoltre possibile impostare le opzioni di avvio, consentendo di disabilitare il ridimensionamento del livello (che è attualmente abilitato per impostazione predefinita). Nel primo trimestre del 2022, viene aggiunta la prima nuova regione, Harag’s Marshlands, insieme a molte altre migliorie come eventi in game, un sistema di crafting per la propria attrezzatura da campeggio e per altri oggetti. Di seguito una panoramica tramite Steam: