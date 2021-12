Sonic: il nuovo gioco verrà presentato ai TGA 2021?

I The Game Awards 2021 si terranno tra un paio di giorni e, data la vicinanza con l’evento, continuano imperterriti ad emergere sempre più rumor ed indizi sui giochi su cui verranno mostrati trailer d’aggiornamento. Uno dei titoli che i fan sperano di poter vedere è Sonic (Frontiers?), il misterioso gioco open-world che avrà l’arduo compito di conferire alla saga un nuovo inizio.

Già mesi fa avevamo parlato di un annuncio prematuro da parte di SEGA che, però, potrà appoggiarsi ad un ben più studiato teaser che, probabilmente, verrà fatto vedere al pubblico in occasione degli annuali The Game Awards 2021, condotti da Geoff Keighley e da alcuni ospiti di fama internazionale.

A conferire all’ipotesi una parziale conferma, arrivano gli account Twitter di Sonic e di Geoff Keighley. Il primo ha cinguettato al secondo quanto segue:

Hey Geoff Keighley, hai qualche invito extra per i TGA?

Keighley, successivamente, risponde che:

Vedo che hai trent’anni e che flirti…DM in arrivo.

Sonic, a questo punto, risponde che sarà presente ai TGA 2021 e che si incontrerà lì con il conduttore. Sebbene non si tratti di una conferma ufficiale, qualcosa in questo scambio di Twitt vuole sottendere che, probabilmente, tra i 50 trailer previsti per la nottata, uno di questi si riferirà a Sonic Frontiers.

Vi ricordiamo che proprio ieri è stata svelata l’ora esatta di messa in onda del live streaming dei The Game Awards che si terranno nella notte fra il 9 e il 10 dicembre 2021, con l’inizio fissato alle ore 01:30.