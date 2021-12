Pokemon Unite supera i 50 milioni di download

Pokemon Unite ha raggiunto un altro grande traguardo, con The Pokemon Company che ha rivelato oggi che il gioco free-to-play ha superato i 50 milioni di download in tutto il mondo. Quel numero rappresenta gli utenti sia su Switch che su dispositivi mobile.

Per celebrare la notizia, tutti i giocatori riceveranno un regalo speciale. Effettuando l’accesso a partire dal 9 dicembre, potranno richiedere 2.000 biglietti Aeos. Questi possono essere usati per acquistare skin, oggetti tenuti e potenziatori di oggetti. Il regalo sarà in palio fino al 31 gennaio. Dopo il lancio iniziale di Switch, il 16 settembre è stato rivelato che Pokemon Unite era stato scaricato oltre nove milioni di volte. Con la versione mobile che è uscita poco dopo, questo ha aperto il gioco a ancora più giocatori. Più di recente, Tsareena è stata annunciata per il titolo. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento tramite il sito ufficiale:

Pokemon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokemon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokemon UNITE sarà un gioco multipiattaforma free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi mobile. In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokemon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokemon e sconfiggere i Pokemon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Pokemon Unite è disponibile su Nintendo Switch, mentre arriverà su dispositivi mobile.

#PokemonUNITE has now been downloaded over 50 million times! As a thank you, any user who logs in between 12/9 – 1/31 will receive 2,000 Aeos Tickets.

Thank you once again for all of your support! pic.twitter.com/M8NWmigpC6

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) December 6, 2021