Atlus è pronta a portare un altro dei suoi titoli su PC

Atlus si è sempre contraddistinta dalla campagna un po’ sconcertante che ha sempre utilizzata, ovvero quella di non rendere le sue saghe disponibili sul multipiattaforma. Ebbene, sembra che le cose stiano cambiando gradualmente. Già l’anno scorso, la software house aveva rilasciato il suo Persona 4 Golden su PC (via Steam), riscuotendo anche un notevole successo in termini di download.

Sembra dunque, che il successo di Persona 4 Golden sulla piattaforma di Valve, abbia fatto cambiare idea ad Atlus che, adesso, intenderebbe portare su PC un altro dei suoi titoli più acclamati. E sembra che il porting stia per arrivare molto presto, secondo quanto riportato su Twitter dall’utente Pan-hime.

Secondo Pan-hime, infatti, Atlus avrebbe aggiunto un gioco in più bella sua libreria di titoli disponibili su Steam. Laddove in precedenza vi erano segnalati 13 videogiochi, ora viene mostrato il numero 14, come a segnalare che, ben presto, la libreria si arricchirà di un titolo, il cui arrivo su Steam verrà annunciato a breve, magari in occasione dei The Game Awards 2021.

Naturalmente, nulla è sicuro e nulla è stato ufficializzato dalla software house in questione. Che si possa trattare in qualche modo del misterioso “Project Pen“, la cui valutazione australiana è identica a quella di Persona 5 Royal? Nel frattempo, Atlus ha svelato anche la data di uscita di 13 Sentinels Aegis Rim su Nintendo Switch.