Through the Moongate part II, finalmente pubblicato

Through the Moongate part II arriva finalmente alle stampe, dopo una grande raccolta fondi sul portale Kickstarter, che si è svolta precedentemente, come avevamo detto tempo fa in questa pagina. Si tratta del secondo volume scritto dall’autore bergamasco Andrea Contato, con il prezioso aiuto del grazie all’aiuto del famoso fotografo Enrico Ricciardi, uno dei più grandi appassionati e collezionisti della blasonata saga ruolistica di Ultima, opera prima del leggendario Lord British, al secolo Richard Garriott. Uno dei titoli più importanti ed amati dell’intera storia dei videogiochi, come sappiamo. Da quel seminale Akalabeth e pubblicato dalla casa di sviluppo Origin Systems Inc. che ha influenzato l’intero settore dei videogiochi di ruolo, incluso l’innovativo Ultima Online, che ha anticipato di molto il concetto di Massive Multiplayer Online, oggi diventato uno standard per molti titoli di successo, come ad esempio World of Warcraft di Blizzard o il moderno League of Legends di Riot Games, che, pur appartenendo ad un genere diverso, essendo un MOBA di impostazione strategica, è comunque debitore, come tutti al seminale titolo di Lord British.

Il primo volume , di cui abbiamo parlato in questa pagina, trattava infatti i primi cinque anni della serie, ovvero il periodo che parte dal già citato Akalabeth, datato 1980, fino al sesto episodio della saga, Ultima VI: The False Prophet, uscito nel 1990. Ed ecco che oggi, finalmente, possiamo mettere le mani sopra il prezioso secondo volume, che trovate sul sito dell’autore, al seguente LINK. Nel nuovo capitolo, Through the Moongate part II, si parte dai tempi di Wing Commander, leggendario simulatore di volo rilasciato da Origin Systems Inc. nel 1990 ed Ultima VII, datato 1992 fino alla fondazione della nuova società di sviluppo Portalarium, creata da Richard Garriott nel 2009.

Ma l’infaticabile Andrea ha da poco anche lanciato un nuovo progetto, ovvero Video-games: persone, giochi e compagnie che fecero la storia dei videogiochi, un’opera enciclopedica in formato deluxe, divisa in cinque volumi tematici, che va a coprire tutta la storia dei videogiochi, trattandola dalle origini, e soffermandosi sui mondi Arcade, Computer gaming e settore Console gaming, andando dalle remote origini fino al simbolico anno 1999. Ormai il secolo scorso, e questa cosa fa sentire noi retrogamer della vecchia guardia terribilmente anziani. Per maggiori info vi rimandiamo al sito ufficiale dell’opera, che trovate al seguente LINK. e di cui torneremo presto a parlare su queste pagine.