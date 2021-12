Mortal Shell: nel PS Plus non è inclusa la versione PS5

Una brutta notizia per coloro che desideravano giocare alla versione Enhanced per PlayStation 5 di Mortal Shell. Purtroppo, sebbene il gioco sia disponibile come parte dell’offerta di giochi gratuiti con il PlayStation Plus, questo non sarà giocabile nella sua versione potenziata per l’hardware di più nuova generazione.

Nell’aprile del 2021 è stata rilasciata una versione Enhanced di Mortal Shell, che includeva miglioramenti grafici e delle texture, nonché aggiunta dei 60 FPS e supporto alle funzionalità del DualSense, come feedback aptico e grilletti adattivi. Questa versione potenziata dell’action RPG indie sviluppato da Cold Symmetry, è scaricabile gratuitamente anche per coloro che possiedono la versione originale per PlayStation 4.

Purtroppo per gli abbonati a PlayStation Plus, la versione Enhanced non è quella che sarà giocabile nel mese di dicembre sulla piattaforma di gaming di Sony. Su Twitter, in aggiunta, l’account di Mortal Shell ha chiarito per bene la situazione, sottolineando che la versione disponibile su PS Plus è quella originale uscita nel 2020 per PlayStation 4.

Il titolo nella sua versione PS4, vagamente simile ai soulslike, è, ovviamente, disponibile anche su PlayStation 5 grazie alla funzione di retrocompatibilità dell’hardware:

Solo per chiarire, la versione di Mortal Shell che approda su PS Plus sarà quella originale di PS4 (non Enhanced per intenderci), giocabile anche su PS5 grazie alla funzione di retrocompatibilità.

Il titolo di Cold Symmetry è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.