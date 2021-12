Monark: nuovo trailer senza esclusione di colpi

Quest’oggi NIS America ci dà nuove informazioni su MONARK, il titolo si mostra a noi in un nuovo sanguinante trailer dove viene mostrata la ferocia degli scontri. Come sappiamo il titolo JRPG ideato da ex membri del team di Shin Megami Tensei ha meccaniche uniche.

Nel titolo il mondo è stato immerso nella follia quando la misteriosa e letale Nebbia circonda la Shin Mikado Academy. Per salvare i tuoi amici, entri nell’Oltremondo, una dimensione piena di Daemon ; parallelo al mondo reale.

All’interno di questo regno enigmatico, dovrai imparare a sfruttare la tua Authority of Vanity ed evocare un battaglione di Fiends, il cui potere deriva dall’Ego del loro padrone.

Il Combat System è basato sulle meccaniche a turni e, durante gli scontri, vedremo innalzarsi il livello di “madness” (pazzia), il quale ci concederà la possibilità di sferrare attacchi potenziati. Di contro, questo boost il protagonista sarà annebbiato da un senso di rabbia che non distinguerà i suoi amici dai nemici contro cui si sta sferrando un colpo.

Invece l’“EGO“: questa statistica permetterà d’incrementare aspetti della personalità (alcuni dei quali coincidono con i peccati capitali), quali orgoglio, ira, invidia, lussuria, gola e accidia.

Sviluppa il tuo Ego attraverso vari test psicologici per aumentare il potere dei tuoi Fiends e guida le tue forze in battaglia per combattere con e contro i sette “Pactbearers” che stanno corrompendo l’accademia. Abbraccia il potere della tua follia per guadagnare forza, ma fai attenzione a non andare troppo lontano, per non rischiare di perderti.

I tuoi compagni studenti e istruttori ti presteranno il loro aiuto nella tua ricerca per risolvere le anomalie in tutto il campus. Riuscirai a salverai il mondo o impazzirai e verrai sconfitto?

Il titolo debutterà il 25 Febbraio 2021 in Europa, sia in digitale che in versione fisica.

Sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Pc sulla piattaforma Steam