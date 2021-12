Wolfstride: il mecha b&w finalmente è disponibile

Ci sono novità da parte di OTA IMON Studios e l’editore Raw Fury, sul loro progetto Wolfstride. Il titolo già annunciato durante i Guerrilla collective è finalmente disponibile!

Il gioco è caratterizzato da una grafica accattivante, in bianco e nero, ispirata agli anime; vestite i panni di tre ex partner nel crimine che arriva a un punto di svolta nelle loro vite. Quando ereditano un mecha chiamato Cowboy, si riuniscono per entrare nella competizione mecha più elitaria del pianeta: l’Ultimate Golden God Tournament.

Ogni membro della squadra porta un contributo unico. Supera in astuzia i migliori avversari mecha del mondo in combattimenti a turni. Ripara e potenzia il COWBOY tra una partita e l’altra per ottenere vantaggi strategici. Esplora la città e cerca qualche lavoretto per pagare tutto il resto.

PILOTA: Knife Leopard

Entra nell’arena per combattere uno contro uno al comando di robot giganti. Il sistema di combattimento a turni premia la preparazione e la strategia. Manovra con accortezza e conquista la posizione migliore per attaccare e mantenere sbilanciato il nemico. Mira con cura gli attacchi per logorare l’avversario, ricarica le munizioni per prepararti al prossimo attacco e usa le abilità difensive quando la situazione comincia a scottare troppo. Resisti per accumulare nanofluido per le riparazioni di metà battaglia.

MECCANICO: Duque

L’hangar è casa per Duque. Riparare i danni tra le battaglie è solo l’inizio. Scambia componenti, installa potenziamenti e aggiungi nuove armi per migliorare il COWBOY. Impara nuove abilità di attacco e difesa per perfezionare l’armamento personalizzato ideale contro il prossimo avversario.

MANAGER: Dominique Shade

Ogni squadra ha bisogno di un cervello dell’operazione. In quanto ex Yakuza in esilio, Dominique Shade conosce le strade… per fortuna! Perché è lui che deve percorrerle in lungo e in largo per procurarsi i soldi necessari a gestire la squadra. Esplora gli angoli di Rain City, usa il tuo fascino per fare amicizia e porta a termine incarichi di ogni genere per sbarcare il lunario.

Il titolo è disponibile da oggi su Pc sulla piattaforma Steam