Planet Zoo: lo Europe Pack arriva il 14 dicembre

Frontier ha annunciato l’arrivo di nuovi contenuti in Planet Zoo, il gestionale in cui creare il proprio zoo: si tratta dello Europe Pack, che arriverà il 14 dicembre, e porterà 5 nuovi animali (stambecco delle Alpi, lince europea, daino, tasso e salamandra pezzata), oltre 250 nuovi oggetti e il nuovo scenario ambientato nelle maestose montagne alpine. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il DLC arriverà insieme all’aggiornamento che porterà il gioco alla versione 1.8.

Questa la descrizione delle novità introdotte nello Europe Pack:

CINQUE MERAVIGLIOSI NUOVI ANIMALI

Date il benvenuto allo stambecco delle Alpi, alla lince europea, al daino, al tasso e alla salamandra pezzata! In tutto, il pacchetto include quattro animali da habitat e uno da mostra. Costruite gli habitat ideali e soddisfate i loro bisogni quotidiani per far sentire a casa queste specie europee. Con alcuni di questi animali, potrete anche interagire in nuovi modi. Ad esempio, dato che i tassi possono scavare gallerie sotterranee per tenersi al caldo, dormire e partorire, provate a impostare delle webcamdentro le gallerie per avere un punto di vista esclusivo su questi stupendi animali! Inoltre, il pacchetto Europa porta con sé tre nuove dotazioni per tenere impegnati i vostri animali. Lo stambecco delle Alpi può usare le pietre della Montagna da scalare per capre per mettere in mostra la sua agilità, il daino e lo stambecco delle Alpi possono nutrirsi dalla Mangiatoia spaventapasseri, e la lince europea e il tasso possono usare il Cuscinetto per grattarsi in corteccia.

Costruite e decorate usando nuove opzioni creative ispirate a pittoresche location europee, tra cui città iconiche come Venezia e Amsterdam e paesaggi mozzafiato come le Alpi svizzere innevate e la campagna francese. Erigete ponti decorati su splendenti specchi d’acqua, aggiungete nuova flora come il platano comune, la quercia da sughero e la vite, e affiggete nuove insegne animali a tema medievale. Potrete anche accogliere le festività imminenti con lucine scintillanti e decorazioni: create il vostro villaggio in festa o un mercato invernale!

I proprietari dello Zoo alpino di Al vogliono che tu introduca il maggior numero possibile di specie di animali prima delle feste. Accetterai la sfida? Prova questo nuovo scenario a tempo e metti alla prova le tue abilità! Situato alle pendici di un’enorme montagna innevata, questo zoo contiene tre zone ben distinte ispirate a Italia, Francia e Svizzera. Per ottenere un punteggio alto, dovrete espandervi dalle montagne fino a queste tre regioni a tema e offrire ai vostri visitatori un’escursione europea memorabile.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che uno dei precedenti DLC di Planet Zoo è stato l’America animal pack.