Level Infinite: Tencent Games annuncia il nuovo brand

Tencent Games ha annunciato il lancio di Level Infinite, un nuovo brand focalizzato sul rilascio di giochi. La serie iniziale di pubblicazioni include Synced: Off Planet di NExT Studios per PC, Don’t Starve: Newhome per dispositivi mobili, titoli prodotti da Lightspeed & Quantum Studios, TiMi Studio Group e da diversi altri sviluppatori terze parti, oltre a titoli come Arena of Valor, con contenuti nuovi e

aggiornati.

La lineup di Level Infinite sarà ulteriormente rafforzata grazie ai diversi studios che

pubblicheranno i propri titoli prossimamente, tra i quali:

● Warhammer: Vermintide 2 sviluppato da Fatshark, live ora su PC e console,

così come Warhammer 40,000: Darktide, in arrivo su PC e console nel 2022

● Vampire: The Masquerade – Bloodhunt di Sharkmob, in arrivo nel 2022.

● GTFO di 10 Chambers, ora in Early Access su Steam

● Il precedentemente annunciato Metal: Hellsinger in arrivo su PC e console

nel 2022, insieme a un nuovo gioco di Funcom che debutta ai The Games

Awards

“Il lancio di Level Infinite rappresenta la prossima fase dell’evoluzione di Tencent

Games come publisher globale e marchio affidabile. Non vediamo l’ora di offrire ai

giocatori titoli di alta qualità ovunque e comunque giochino”, afferma Michelle Liu,

CEO di Tencent Games Global.

Level Infinite ha sede ad Amsterdam e a Singapore, con collaboratori attivi in tutto il

mondo. Level Infinite fornisce ai suoi studios supporto e servizi, dalla tecnologia

all’assistenza alla produzione, il cosiddetto “Games as a Service” (GaaS) oltre alle

analisi del mercato locale e globale, assistenza nelle integrazioni in ambito esport e

nelle attività di publishing a livello internazionale.

Qui sotto potete vedere il brand trailer.