Nobody Saves The World: disponibile la demo su Steam, Xbox One e Series X/S

Drinkbox Studios ha reso disponibile la demo di Nobody Saves The World su Steam e su console Xbox One e Xbox Series X/S. Nel messaggio su Steam, gli sviluppatori fanno sapere di come sono entusiasti di annunciare la demo come parte dei The Game Awards 2021. Questa versione di prova sarà live per un tempo limitato e presenta le prime 2 ore circa di gioco, in cui ci sono:

3 dungeon

1 dungeon leggendario

5 forme da sbloccare

16 abilità da sperimentare

Una piccola introduzione al cast di strani personaggi

La demo può essere giocata anche modalità multiplayer online.

Annunciato all’Xbox Indie Showcase di marzo, Nobody Saves the World arriverà all’inizio del 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S anche attraverso il Game Pass. La demo era stata già emersa in anticipo le scorse settimane. Qui sotto il video pubblicato da Drinkbox Studios.

Informazioni del gioco attraverso la pagina Steam:

In questo innovativo action RPG dai creatori di Guacamelee, potrai trasformarti da un nessuno privo di segni particolari in una LUMACA, un FANTASMA, un DRAGO e MOLTO ALTRO!

Porta a termine le missioni per scoprire e scambiare oltre 15 Aspetti unici e variegati. Mescola le abilità in modi imprevisti per sbloccare e portare a termine missioni sempre più impegnative. Esplora un vasto oltremondo (per conto tuo o con un amico o un’amica online), superando segrete che cambiano in continuazione per fermare la Calamità e SALVARE IL MONDO!

Caratteristiche: