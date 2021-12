Life is Strange True Colors: disponibile su Switch

Quest’oggi ci sono novità da parte di SQUARE ENIX, il loro ultimo progetto Life is Strange True Colors, titolo molto acclamato e apprezzato dalla critica finalmente arriva su Nintendo Switch.

L’edizione Switch del titolo è stata ottimizzata per la piattaforma con funzionalità di visualizzazione e prestazioni migliorate, permettendo ai giocatori di immergersi completamente nel mistero soprannaturale.

Nel titolo vestiremo Alex Chen, una ragazza la quale ha sempre nascosto la sua maledizione: l’abilità sovrannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate.

Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente“, Alex deve imparare a controllare il suo potere per scoprire la verità e portare alla luce dei segreti nascosti da troppo tempo.

Il titolo è già disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google stadia e da oggi su Nintendo Switch!. E’ in arrivo anche una versione fisica del titolo, ma disponibile solo dopo il 25 febbraio.